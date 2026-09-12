Ο Παύλος Παντελίδης για τον τραυματισμό, την επιστροφή και το «resilience»

Ο Παύλος Παντελίδης, ο νεαρός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, παραχώρησε συνέντευξη στο free press «Παναθηναϊκόν», αναφερόμενος στον πρόσφατο τραυματισμό του και στην πορεία του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, μίλησε για τις συμβουλές που έλαβε και τη φιλοσοφία του για την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού, το οποίο κυκλοφόρησε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Ο τραυματισμός και η φιλοσοφία του «resilience»

Ο Παύλος Παντελίδης στάθηκε άτυχος την τρέχουσα σεζόν, αντιμετωπίζοντας έναν τραυματισμό που τον κρατά εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο διάστημα. Παρά τη δύσκολη αυτή στιγμή, ο νεαρός ποδοσφαιριστής επιδεικνύει ένα αφοπλιστικό χαμόγελο, δηλώνοντας πως έχει μάθει να αποκρυπτογραφεί την ουσία στα παραπλανητικά «μηνύματα» της μοίρας.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, έχει ένα τατουάζ με τη λέξη «resilience» (ανθεκτικότητα), η οποία αντικατοπτρίζει τη ζωή του. «Όταν πέφτεις, οφείλεις να σηκωθείς. Όχι μία φορά. Και δύο και τρεις και τέσσερις. Αυτό είναι ο Παύλος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Θεωρεί πως ο τραυματισμός ήρθε για να τον πεισμώσει, να ενεργοποιήσει μια εσωτερική δύναμη και να τον μεγαλώσει ως άνθρωπο.

Η πορεία στον Παναθηναϊκό και η υπογραφή συμβολαίου

Ο Παύλος Παντελίδης αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη σχέση του με τον Παναθηναϊκό, έναν σύλλογο που θεωρεί «πολύ μεγάλο, πιο μεγάλο και απ’ ό,τι φαίνεται». Έκανε λόγο για την αποχώρησή του από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού στην ηλικία των 17 ετών, ένα γεγονός που τον διαμόρφωσε ως άνθρωπο και ποδοσφαιριστή.

Τότε, όπως είπε, του έλειψε περισσότερο η παρουσία του σε έναν μεγάλο σύλλογο, νιώθοντας ότι ήταν «απλώς ένας από όλους». Η στιγμή της υπογραφής του νέου του συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό ήταν τόσο σημαντική για εκείνον που δεν κοιμήθηκε από τη χαρά του. Δεν μπορούσε να πιστέψει το μέγεθος της επιτυχίας που είχε πετύχει, δηλώνοντας ευγνώμων που βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

Αξέχαστες στιγμές και οι συμβουλές των προπονητών

Ο νεαρός εξτρέμ θυμάται έντονα το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν θα ξεχάσει ποτέ το θερμό χειροκρότημα που έλαβε την ώρα που έβγαινε αλλαγή, περιγράφοντάς το ως «μια ζεστή αγκαλιά». Του έκανε επίσης εντύπωση όταν είδε κάποιον στο γήπεδο να φοράει φανέλα με το όνομά του, γεγονός που τον γέμισε με συναισθήματα.

Στη συνέντευξή του στο «Παναθηναϊκόν», ο Παύλος Παντελίδης μίλησε και για τις συμβουλές που έλαβε από τον Νίστρουπ και τον Κοτσόλη. Οι συμβουλές αυτές, αν και δεν αναλύθηκε το περιεχόμενό τους, φαίνεται να διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πορεία του και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Η σημασία των σπουδών και η εμπειρία από την Κηφισιά

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Παύλος Παντελίδης είχε από μικρή ηλικία σκοπό να συνδυάσει τον αθλητισμό με τις σπουδές. Οι γονείς του φρόντισαν να μπορέσει να επιτύχει και τους δύο στόχους, με το Πανεπιστήμιο να τον κρατά προσγειωμένο.

Ο ίδιος τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης, συμβουλεύοντας κανένα παιδί να μη βάλει το ποδόσφαιρο πάνω από το σχολείο. Επισήμανε επίσης ότι δεν είναι καλό να έχει κανείς πολλά χρήματα σε μικρή ηλικία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κατάλληλους καθοδηγητές σε μια τέτοια περίπτωση. Αναφέρθηκε επίσης στο Ζηρίνειο και την Κηφισιά, την ομάδα που του έδωσε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και το βήμα στην καριέρα του.

Η διανομή του «Παναθηναϊκόν»

Το δεύτερο τεύχος του free press «Παναθηναϊκόν», στο οποίο φιλοξενείται η συνέντευξη του Παύλου Παντελίδη, κυκλοφόρησε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Για όσους φίλους του Παναθηναϊκού δεν πρόλαβαν να το προμηθευτούν, θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το τεύχος θα διανεμηθεί ξανά στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, μαζί με το ολοκαίνουργιο «Παναθηναϊκόν #3», το οποίο θα περιλαμβάνει συνέντευξη του Κάνγκουα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta