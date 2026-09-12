Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα χωρίς τον Ματίας Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Ρόδο, όπου δίνει το δεύτερο και τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο του τουρνουά προετοιμασίας. Αντίπαλος των «πρασίνων» είναι η Σπάρτακ Σουμπότιτσα, μια αναμέτρηση στην οποία η ομάδα θα παραταχθεί με 11άδα. Ο Ματίας Λεσόρ δεν θα αγωνιστεί σε αυτό το κρίσιμο τεστ, καθώς κρίθηκε αναγκαίο να ξεκουραστεί.

Η απόφαση για την απουσία του Λεσόρ έρχεται μετά τη χθεσινή του συμμετοχή στον αγώνα με την ΑΕΚ, με στόχο την προστασία του και την ομαλή επάνοδό του στην πλήρη αγωνιστική δράση. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 και αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για δοκιμές πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Το φιλικό τουρνουά της Ρόδου και οι αναμετρήσεις

Στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά που φιλοξενείται στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός δίνει το δεύτερο και ταυτόχρονα τελευταίο του παιχνίδι. Η σημερινή αναμέτρηση φέρνει τους «πράσινους» αντιμέτωπους με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, μια σερβική ομάδα. Ο αγώνας έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα και οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξή του.

Πριν από τη σημερινή αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός είχε ήδη δώσει ένα πρώτο τεστ στο ίδιο τουρνουά. Σε εκείνο το παιχνίδι, οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν την ΑΕΚ, καταφέρνοντας να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Η νίκη αυτή έδωσε ώθηση στην ομάδα ενόψει της συνέχειας των φιλικών αγώνων και της προετοιμασίας της.

Το τουρνουά της Ρόδου προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ομάδα να δοκιμάσει σχήματα και παίκτες. Η αναμέτρηση με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα είναι το επιστέγασμα αυτής της προετοιμασίας, παρέχοντας περαιτέρω συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών και τη συνολική λειτουργία του συνόλου.

Η απόφαση για την απουσία του Ματίας Λεσόρ

Μία από τις σημαντικότερες απουσίες για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα είναι αυτή του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος αθλητής δεν θα συμμετάσχει στην αναμέτρηση, καθώς η τεχνική ηγεσία αποφάσισε να τον ξεκουράσει. Αυτή η επιλογή κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη διαχείριση της φυσικής του κατάστασης.

Η προστασία του Ματίας Λεσόρ αποτελεί προτεραιότητα, ειδικά μετά την πρόσφατη συμμετοχή του στον χθεσινό αγώνα εναντίον της ΑΕΚ. Στόχος είναι η συντηρητική επάνοδός του στην αγωνιστική δράση, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιβαρύνσεις και να διασφαλιστεί η πλήρης ετοιμότητά του για τις επίσημες υποχρεώσεις που ακολουθούν. Ως εκ τούτου, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με 11 παίκτες.

Η απουσία του Λεσόρ δίνει την ευκαιρία σε άλλους παίκτες να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να δείξουν τις δυνατότητές τους. Η ομάδα καλείται να προσαρμοστεί στις συνθήκες και να βρει λύσεις χωρίς έναν από τους βασικούς της στυλοβάτες, δοκιμάζοντας διαφορετικά σχήματα και τακτικές στον αγωνιστικό χώρο.

Οι αλλαγές στο ρόστερ και η σύνθεση των «πρασίνων»

Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά της Ρόδου, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε διαφοροποιήσεις στο ρόστερ της. Αυτές οι αλλαγές οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας 11άδας, η οποία θα αγωνιστεί απέναντι στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Η προσαρμογή του ρόστερ είναι μέρος της στρατηγικής προετοιμασίας.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού για τη σημερινή αναμέτρηση περιλαμβάνει τους εξής έντεκα παίκτες: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκας. Αυτή η επιλογή των παικτών αντικατοπτρίζει τις δοκιμές που γίνονται από την τεχνική ηγεσία, με στόχο την εύρεση των βέλτιστων σχημάτων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι παίκτες που απαρτίζουν τη σημερινή 11άδα καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να αποδείξουν την ετοιμότητά τους. Η αναμέτρηση με τη σερβική ομάδα προσφέρει μια ακόμα ευκαιρία για τους αθλητές να συνεργαστούν, να βελτιώσουν την χημεία τους και να εφαρμόσουν τις οδηγίες των προπονητών, σε ένα περιβάλλον φιλικού αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta