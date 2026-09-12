Κορυφαίοι προπονητές μπάσκετ μίλησαν σε σεμινάριο στην Κύπρο

Μια σημαντική εκδήλωση για την προπονητική κοινότητα του μπάσκετ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κύπρο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους προπονητές και συνεργάτες τους. Οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Βασίλης Σπανούλης, Γιώργος Μποζίκας, Στέφανος Τριαντάφυλλος, Γιάννης Καλαμπόκης και Όντεντ Κάτας μίλησαν σε ένα συνέδριο, μοιράζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους μπροστά σε περισσότερους από 200 Κύπριους τεχνικούς.

Συνέδριο προπονητών στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Το συνέδριο προπονητών, το οποίο έλαβε χώρα στην Κύπρο, αποτέλεσε μια ξεχωριστή δράση για την προπονητική κοινότητα του νησιού. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», προσδίδοντας επιπλέον κύρος και σημασία στις εργασίες του.

Για πρώτη φορά, περισσότεροι από 200 Κύπριοι προπονητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό το σεμινάριο. Η μαζική προσέλευση υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των τοπικών τεχνικών για την περαιτέρω επιμόρφωση και την επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου του μπάσκετ.

Κορυφαία ονόματα του μπάσκετ μοιράστηκαν τη φιλοσοφία τους

Στους βασικούς ομιλητές του συνεδρίου συγκαταλέγονταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Βασίλης Σπανούλης και ο Όντεντ Κάτας. Αυτές οι κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τη φιλοσοφία τους για το μπάσκετ με τους παρευρισκόμενους, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία μάθησης.

Οι έμπειροι προπονητές ανέλυσαν διάφορες πτυχές της προπονητικής, από την ανάπτυξη τακτικών και στρατηγικών μέχρι τη διαχείριση της ομάδας και την ψυχολογική προετοιμασία των αθλητών. Η παρουσία τους αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και παρείχε πρακτικά εφόδια στους Κύπριους συναδέλφους τους, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των προπονητικών πρακτικών.

Η συμβολή των συνεργατών του κόουτς Μπαρτζώκα

Το «παρών» στο σεμινάριο έδωσαν και οι στενοί συνεργάτες του κόουτς Μπαρτζώκα από τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, οι Γιώργος Μποζίκας, Γιάννης Καλαμπόκης και Στέφανος Τριαντάφυλλος συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση. Οι συνεργάτες του κ. Μπαρτζώκα πλαισίωσαν τον ίδιο και εμπλούτισαν τις συζητήσεις με τη δική τους οπτική γωνία και εξειδίκευση.

Η παρουσία τους ανέδειξε τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της συνεργασίας σε ένα προπονητικό επιτελείο υψηλού επιπέδου. Οι κ.κ. Μποζίκας, Καλαμπόκης και Τριαντάφυλλος συνέβαλαν στην πληρότητα των θεμάτων που αναπτύχθηκαν, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης προπονητικής μεθόδου και των απαιτήσεων του επαγγελματικού μπάσκετ, μοιραζόμενοι τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από το μπάσκετ, μαζί με τους συναδέλφους τους.

Ευκαιρία επιμόρφωσης για τους Κύπριους τεχνικούς

Η διοργάνωση αυτού του ξεχωριστού σεμιναρίου προσέφερε μια ανεκτίμητη ευκαιρία επιμόρφωσης και ανταλλαγής γνώσεων για τους Κύπριους προπονητές. Η δυνατότητα να ακούσουν από πρώτο χέρι τις απόψεις και τις μεθόδους κορυφαίων ονομάτων του αθλήματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία αυτή, που συγκέντρωσε περισσότερους από 200 τεχνικούς, στοχεύει στην ενίσχυση των προπονητικών δεξιοτήτων και στην αναβάθμιση του επιπέδου του αθλήματος στο νησί. Μέσα από τέτοιες δράσεις, η προπονητική κοινότητα της Κύπρου αποκτά πρόσβαση σε διεθνείς πρακτικές και σύγχρονες προσεγγίσεις του μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta