Ο Δημήτρης Κοντός για τον Ομπράντοβιτς, τις μεταγραφές και τις εξελίξεις στην ΕΟΚ

Ο General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Μίλησε στο pre-game του αγώνα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Σπαρτάκ, εκφράζοντας την άποψή του για την τρέχουσα κατάσταση στον χώρο. Ο κ. Κοντός αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ξεκαθάρισε τη στάση της ομάδας σε θέματα μεταγραφών και τη σχέση της με την ΕΟΚ.

Η νέα εποχή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης Κοντός υπογράμμισε ότι η ομάδα ζει «σε μία εποχή συσπείρωσης». Όπως τόνισε, γνώριμα πρόσωπα έχουν επιστρέψει στον σύλλογο, με κυριότερο εξ αυτών τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως γεμάτη «φλόγα και ενθουσιασμό από όλους», δηλώνοντας ότι υπάρχει τεράστιο κίνητρο για την επίτευξη των στόχων.

Ο κ. Κοντός αναφέρθηκε στην προπονητική φιλοσοφία, σημειώνοντας ότι «κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία». Αν και ο σύλλογος έζησε μοναδικές στιγμές και με τον Αταμάν, ο Δημήτρης Κοντός χαρακτήρισε τον Ομπράντοβιτς ως «τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του μπάσκετ». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η λειτουργία του Παναθηναϊκού αλλάζει και βασίζεται πλέον σε όλα όσα τους λέει ο Σέρβος τεχνικός.

Το «πράσινο φως» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για μεταγραφές

Αναφορικά με το θέμα των μεταγραφών και την ενίσχυση του ρόστερ, ο Δημήτρης Κοντός δήλωσε ότι η ομάδα ήταν τυχερή, καθώς υπήρχε και η βούληση από τον κ. Γιαννακόπουλο. Αυτό οδήγησε στην πραγματοποίηση μεγάλων μεταγραφών, ενισχύοντας σημαντικά το δυναμικό του Παναθηναϊκού. Ο General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε ότι υπάρχει το «πράσινο φως» από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό σημαίνει πως, αν χρειαστεί κάτι ο προπονητής, η διοίκηση είναι έτοιμη να το υλοποιήσει, δείχνοντας πλήρη στήριξη στο έργο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η στάση του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΕΟΚ

Ο Δημήτρης Κοντός τοποθετήθηκε και για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ και ειδικότερα για τις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «οι εξελίξεις μιλούν από μόνες τους για την ΕΟΚ». Διευκρίνισε, επίσης, τη στάση του Παναθηναϊκού σχετικά με την απουσία του από τη συνάντηση με τον κ. Λιόλιο. Όπως είπε, οι «πράσινοι» μίλησαν τηλεφωνικά με τους ιθύνοντες κάθε συλλόγου της GBL.

Σκοπός αυτής της επικοινωνίας ήταν να καταστήσουν σαφείς τους λόγους για τους οποίους δεν παρευρέθηκαν στη συγκεκριμένη συνάντηση. Ο κ. Κοντός θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η απουσία δεν οφειλόταν σε μη σεβασμό προς τους άλλους συλλόγους ή τους ιθύνοντες, αλλά υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, οι οποίοι και κοινοποιήθηκαν.

Όραμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Δημήτρης Κοντός εξέπρασε την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό και όλα του τα τμήματα. «Λατρεύουμε τον Παναθηναϊκό κι όλα του τα τμήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ευχήθηκε, μάλιστα, μετά από πολλά χρόνια, να υπάρξουν παράλληλα όμορφες πορείες για όλα τα τμήματα του συλλόγου. Η ευχή του General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήταν «μακάρι να μπορεί το κάθε τμήμα να κάνει τον κόσμο του περήφανο», δείχνοντας μια συνολική προσέγγιση και ένα ευρύτερο όραμα για την επιτυχία ολόκληρου του αθλητικού οργανισμού.

Με πληροφορίες από: Athletiko