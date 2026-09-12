Χόρτον-Τάκερ: «Με τον Ολυμπιακό έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς» ενόψει Euroleague Super Cup

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ο Αμερικανός γκαρντ της Φενέρμπαχτσε, εξέφρασε με σαφήνεια την άποψη ότι η ομάδα του διατηρεί «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τον Ολυμπιακό. Αυτή η δήλωση έρχεται ενόψει της επερχόμενης αναμέτρησης των δύο συλλόγων, η οποία θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του EuroLeague Super Cup. Η διοργάνωση αυτή κοντοζυγώνει και πρόκειται να διεξαχθεί στην πόλη του Ντουμπάι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η επερχόμενη «μάχη» στο Ντουμπάι

Το EuroLeague Super Cup φιλοξενεί μία από τις δύο ημιτελικές «μονομαχίες» που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο του μπάσκετ. Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε, τους πρωταθλητές Τουρκίας, και τον Ολυμπιακό, την ελληνική ομάδα του Πειραιά, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Etihad Arena. Η έναρξη του αγώνα έχει οριστεί για τις 17:00, στις 18 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας ένα πρώτο δείγμα της αγωνιστικής κατάστασης των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους σε μια σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση, με την τουρκική ομάδα να επιδιώκει να ανατρέψει το κλίμα από την προηγούμενη συνάντησή τους. Το ενδιαφέρον γύρω από αυτή τη νέα αναμέτρηση απέναντι στους Πειραιώτες ήταν μεγάλο κατά τη διάρκεια της media-day των πρωταθλητών Τουρκίας, ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Οι δηλώσεις του Τάλεν Χόρτον-Τάκερ

Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, γνωστός και με τα αρχικά «THT», υπήρξε απόλυτα ξεκάθαρος στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της media-day της Φενέρμπαχτσε. Ο Αμερικανός γκαρντ κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Με τον Ολυμπιακό έχουμε... ανοιχτούς λογαριασμούς». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει το αίσθημα της ομάδας του ότι «κάτι χρωστάνε» στους «ερυθρόλευκους» μετά την περσινή τους αναμέτρηση.

Ο Χόρτον-Τάκερ τόνισε ότι δεν έχει ξεχάσει τη «βαριά» ήττα που υπέστησαν από τον Ολυμπιακό. Θεωρεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του καλούνται να πάρουν τη ρεβάνς σε αυτή την επερχόμενη αναμέτρηση στο Ντουμπάι. Στόχος τους, όπως ανέφερε, είναι αυτή τη φορά να προκριθούν σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που τους στέρησε η προηγούμενη ήττα.

Η «οδυνηρή» ήττα του περασμένου Μαΐου

Η προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων, στην οποία αναφέρθηκε ο Χόρτον-Τάκερ, ήταν πράγματι ιδιαίτερα οδυνηρή για το σύνολο του Γιασικεβίτσιους. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Φενέρμπαχτσε με το τελικό σκορ 79-61. Αυτός ο αγώνας διεξήχθη στις 22 Μαΐου του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια του Final Four της EuroLeague, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Αθήνα.

Η ήττα εκείνη είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της τουρκικής ομάδας από τον τελικό αγώνα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Χόρτον-Τάκερ επανέλαβε τη σημασία αυτής της ήττας, δηλώνοντας με έμφαση: «Χάσαμε από αυτούς στο Final Four και στο τέλος το κύπελλο το πήραν αυτοί».

Η σημασία της αναμέτρησης για τη Φενέρμπαχτσε

Για τον Αμερικανό γκαρντ, η επερχόμενη αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβολική σημασία. Όπως συμπλήρωσε ο «THT» στις δηλώσεις του, «Γι' αυτό το λόγο, το να βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με μια ομάδα που μας νίκησε και να παλέψουμε στο γήπεδο είναι σημαντικό για εμάς». Η επιθυμία για «ρεβάνς» και η πρόκριση σε έναν τελικό είναι εμφανής στις δηλώσεις του, τονίζοντας το κίνητρο της ομάδας του.

Η Φενέρμπαχτσε, ως η πρωταθλήτρια Τουρκίας, προσεγγίζει το EuroLeague Super Cup με την προσδοκία να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση αυτή δίνει την ευκαιρία στην ομάδα να αποδείξει την αγωνιστική της κατάσταση ενόψει της νέας σεζόν και να επιδιώξει μια νίκη που θα έχει και ψυχολογική σημασία για τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta