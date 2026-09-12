Ο Ρονάλντο έχρισε φαβορί τον Ζβέρεφ για την κατάκτηση του US Open

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ρονάλντο Ναζάριο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, παρακολουθώντας από κοντά τους τελικούς του US Open. Λίγο πριν την έναρξη των μεγάλων αναμετρήσεων, ο πρώην ποδοσφαιριστής προχώρησε σε πρόβλεψη για τον νικητή του τελικού των ανδρών.

Ο Ρονάλντο εξέφρασε την άποψη ότι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ παράλληλα σχολίασε την κατάσταση του ιταλικού τένις και του ποδοσφαίρου.

Η παρουσία του Ρονάλντο στο US Open

Όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, καθώς σε μερικές ώρες θα διεξαχθούν οι τελικοί των ανδρών και των γυναικών στο US Open. Στις κερκίδες του φημισμένου Arthur Ashe Stadium, όπου θα λάβουν χώρα οι αναμετρήσεις, βρίσκεται και ο Ρονάλντο Ναζάριο, μεταξύ άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει δείξει στο παρελθόν ότι πέρα από το ποδόσφαιρο απολαμβάνει και το τένις, παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις. Η παρουσία του προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στους αγώνες, καθώς ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στο Sky Sports, εκφράζοντας τις απόψεις του για τους τελικούς και όχι μόνο, λίγο πριν από το πρώτο σερβίς.

Η πρόβλεψη για τον τελικό των ανδρών

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Ρονάλντο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον νικητή του τελικού των ανδρών. Ο Βραζιλιάνος εξέφρασε την προτίμησή του στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, θεωρώντας τον ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο δήλωσε: «Ο Ζβέρεφ είναι το φαβορί μου. Πλέον δεν έχει ούτε την πίεση να πρέπει να κατακτήσει το πρώτο του Grand Slam, αφού το έχει ήδη κάνει φέτος, και τον βλέπω σε καλή κατάσταση». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του Βραζιλιάνου στις ικανότητες του Γερμανού τενίστα.

Στον τελικό των ανδρών, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα αναμετρηθεί με τον Μπεν Σέλτον, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να καθηλώσει τους φιλάθλους. Νωρίτερα, οι φίλοι του τένις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον τελικό των γυναικών, όπου η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Ελένα Ριμπάκινα θα παλέψουν για τον τίτλο.

Εγκώμια και προβληματισμοί για το τένις και το ποδόσφαιρο

Πέρα από την πρόβλεψή του για το US Open, ο Ρονάλντο αναφέρθηκε και στο ιταλικό τένις, εκφράζοντας τον έντονο θαυμασμό του. Χαρακτήρισε μάλιστα το ιταλικό τένις ως το καλύτερο στον κόσμο, τονίζοντας την ποιότητα των αθλητών του.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής δήλωσε ότι είναι υπέροχο να βλέπει παίκτες όπως ο Σίνερ, ο Μουζέτι, ο Μπερετίνι, ο Κομπόλι και όλους τους υπόλοιπους Ιταλούς αθλητές να αγωνίζονται στα κορυφαία επίπεδα. Ωστόσο, εξέπληξε με τη δήλωσή του, σημειώνοντας: «Κρίμα που δεν ισχύει το ίδιο και για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ούτε το βραζιλιάνικο είναι και στα καλύτερά του».

Αναφορές σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις

Στη συνέντευξή του, ο Ρονάλντο δεν παρέλειψε να σχολιάσει και ποδοσφαιρικά θέματα, δίνοντας μια εικόνα των πρόσφατων παρακολουθήσεών του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε ένα παιχνίδι που είδε πρόσφατα, την αναμέτρηση μεταξύ Ρεάλ και Ίντερ.

Ο Βραζιλιάνος περιέγραψε το παιχνίδι ως «δύσκολο», αναφέροντας ότι η Ίντερ θα μπορούσε να είχε κερδίσει, παρόλο που τελικά η Ρεάλ ήταν αυτή που επικράτησε στον αγώνα. Η δήλωσή του αναδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Τέλος, ο Ρονάλντο εξέφρασε την άποψή του για το ιταλικό πρωτάθλημα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα φαβορί για την κατάκτηση του σκουντέτο. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παραμένουν οι Νερατζούρι φαβορί για το πρωτάθλημα; Νομίζω πως ναι», δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στην ομάδα της Ίντερ.

Με πληροφορίες από: Athletiko