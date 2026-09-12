Η Καρδίτσα επικράτησε του Προμηθέα σε φιλική αναμέτρηση στην Πάτρα

Η Καρδίτσα κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με σκορ 71-70 σε φιλική αναμέτρηση. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η νίκη για τους Θεσσαλούς ήρθε στον πόντο, προσφέροντας ένα δυνατό τεστ και για τις δύο πλευρές.

Η εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης

Το παιχνίδι στην Πάτρα εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να κινούνται χέρι-χέρι σε όλη τη διάρκειά του. Η ένταση και η ισορροπία ήταν εμφανείς από την αρχή, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 36-36, αντικατοπτρίζοντας την αμφίρροπη εικόνα του αγώνα.

Στην επανάληψη, οι αντίπαλοι συνέχισαν στο ίδιο μήκος κύματος, διατηρώντας την αγωνία μέχρι το τέλος. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους Πατρινούς να έχουν ένα οριακό προβάδισμα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 52-51 υπέρ του Προμηθέα. Ωστόσο, η Καρδίτσα έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η κρίσιμη στιγμή και η νίκη της Καρδίτσας

Το τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο ήταν αυτό που έκρινε την έκβαση της αναμέτρησης. Η Καρδίτσα κατάφερε να πάρει τη νίκη χάρη στην ψυχραιμία του ΜακΡέι. Ο παίκτης των Θεσσαλών ευστόχησε σε 2 από τις 3 βολές που εκτέλεσε, πέντε λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού, διαμορφώνοντας το τελικό 71-70 υπέρ της ομάδας του. Αυτή η εξέλιξη χάρισε τη φιλική νίκη στην Καρδίτσα, η οποία πέρασε από την Πάτρα.

Οι προπονητές των δύο ομάδων είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και τακτικές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στόχος τους ήταν να αξιολογήσουν την ετοιμότητα των αθλητών τους και να εντοπίσουν σημεία βελτίωσης ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν για αμφότερες τις ομάδες.

Οι προσεχείς υποχρεώσεις του Προμηθέα στο BCL

Μετά το φιλικό παιχνίδι στην Πάτρα, ο Προμηθέας στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Η ομάδα της Αχαΐας αναχωρεί για τη Βουλγαρία, όπου θα λάβει μέρος στους προκριματικούς αγώνες του Basketball Champions League (BCL). Οι αγώνες αυτοί είναι κρίσιμοι για την πρόκριση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Ο πρώτος προκριματικός αγώνας για τον Προμηθέα έχει οριστεί για την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, στις 14:15. Αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα είναι η Βιέννη. Οι προκριματικοί αγώνες θα διεξαχθούν στην πόλη Σαμόκοβ, η οποία βρίσκεται έξω από τη Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Το μονοπάτι προς την κανονική περίοδο του BCL

Σε περίπτωση που ο Προμηθέας καταφέρει να επικρατήσει της Βιέννης στον πρώτο προκριματικό αγώνα, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή μιας άλλης αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, ο επόμενος αντίπαλος θα προκύψει από τον προκριματικό αγώνα μεταξύ του Κολοσσού Ρόδου και της Μανίσα. Αυτό το ζευγάρι θα καθορίσει ποια ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό γύρο.

Έπειτα από αυτούς τους αγώνες, θα διεξαχθεί ο τελικός των προκριματικών. Ο νικητής του τελικού θα εξασφαλίσει την πολυπόθητη μία θέση στην κανονική περίοδο του Basketball Champions League. Η πορεία του Προμηθέα στη Βουλγαρία είναι καθοριστική για την ευρωπαϊκή του παρουσία τη φετινή σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta