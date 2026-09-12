Ο Λαμίν Γιαμάλ σκόραρε εντυπωσιακό γκολ σε προπόνηση της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε εντατική προετοιμασία για την επερχόμενη αναμέτρηση εκτός έδρας με τη Λεβάντε, με τους παίκτες να δείχνουν ανεβασμένη διάθεση. Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, ο νεαρός Λαμίν Γιαμάλ ξεχώρισε, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ κατά τη διάρκεια πρόσφατης προπόνησης της ομάδας. Το τέρμα του άφησε άφωνους τους παρευρισκόμενους, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Η προετοιμασία για το ματς με τη Λεβάντε

Οι Καταλανοί ετοιμάζονται για τον εκτός έδρας αγώνα τους με τη Λεβάντε, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης 17:15. Η ομάδα έχει ως στόχο να διατηρήσει το αήττητο σερί της και να φτάσει τις πέντε νίκες σε ισάριθμα ματς στη φετινή La Liga. Την Κυριακή το απόγευμα, η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενηθεί από τη Λεβάντε, σε μια αναμέτρηση που θεωρείται σημαντική για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σε αυτή την προσπάθεια, η ομάδα θα έχει ως μπροστάρηδες τους Ραφίνια και Γιαμάλ, οι οποίοι έχουν δείξει εξαιρετικά στοιχεία από την αρχή της σεζόν. Η παρουσία τους αναμένεται να είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου των Καταλανών, καθώς η ομάδα επιδιώκει να συνεχίσει το εντυπωσιακό της ξεκίνημα.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα στη σεζόν

Η Μπαρτσελόνα έχει πραγματοποιήσει ένα τρομερό ξεκίνημα στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έχει καταφέρει να σημειώσει πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, διατηρώντας το απόλυτο στην La Liga. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αγωνιστική της κατάσταση και την αποτελεσματικότητά της στο γήπεδο.

Επιπλέον, οι Καταλανοί έχουν δείξει ιδιαίτερη επιθετική δεινότητα, καθώς σε τέσσερα από αυτά τα ματς έχουν «κεράσει» τους εκάστοτε αντιπάλους τους με πεντάρα. Η ικανότητα της ομάδας να σκοράρει πολλά γκολ σε κάθε αναμέτρηση αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής της πορείας, δημιουργώντας προσδοκίες για τη συνέχεια.

Η εξαιρετική πορεία του Λαμίν Γιαμάλ

Εξίσου εντυπωσιακό με το ξεκίνημα της ομάδας είναι και αυτό του 19χρονου σταρ, Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς των Καταλανών μέχρι στιγμής, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή στο πρόσωπό του. Η συνεισφορά του είναι σημαντική, καθώς έχει καταφέρει να σημειώσει πέντε γκολ και να μοιράσει δύο ασίστ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της Μπαρτσελόνα.

Πρόσφατα, ο Γιαμάλ σκόραρε δύο φορές στην αναμέτρηση με τη Φέγενορντ για το Champions League, όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 5-1. Ένα από αυτά τα γκολ ήταν ιδιαίτερα πανέμορφο, καθώς προήλθε από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Αυτή η επίδοση αναδεικνύει την τεχνική του κατάρτιση και την ικανότητά του να δημιουργεί και να τελειώνει φάσεις.

Το πανέμορφο γκολ στην προπόνηση της ομάδας του Φλικ

Ανάλογης ομορφιάς με το τέρμα που σημείωσε στο Champions League ήταν και ένα γκολ που πέτυχε ο Γιαμάλ σε πρόσφατη προπόνηση της ομάδας του Φλικ. Ο νεαρός παίκτης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κεφάτος, πήρε την μπάλα και ξεκίνησε μια ατομική προσπάθεια. Με εκπληκτική δεξιοτεχνία, πέρασε τους συμπαίκτες του, οι οποίοι λειτουργούσαν ως αντίπαλοι, σαν να ήταν σταματημένοι.

Η κορύφωση της προσπάθειας ήρθε με ένα ωραίο τακουνάκι, με το οποίο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η εκτέλεση του τέρματος ήταν τόσο εντυπωσιακή που άφησε άπαντες με το στόμα ανοικτό, προκαλώντας τον θαυμασμό για την ικανότητα του Γιαμάλ. Το γκολ αυτό αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του ταλέντου και της δημιουργικότητας του 19χρονου ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta