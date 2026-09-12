Συμφωνία Παναθηναϊκού με Ρόμα για τον Σαλάχ-Εντίν: Ο Ολλανδός άσος στην Αθήνα για ιατρικά

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, καθώς έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Ρόμα για τον δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Η συμφωνία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027, η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική. Ο διεθνής Μαροκινός αμυντικός αναμένεται στην Αθήνα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εάν όλα κυλήσουν ομαλά, η υπογραφή του συμβολαίου του αναμένεται την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με την επίσημη ανακοίνωση να ακολουθήσει τη Δευτέρα.

Η συμφωνία με τη Ρόμα και οι όροι του δανεισμού

Οι «πράσινοι» κατάφεραν να καταλήξουν σε προφορική συμφωνία τόσο με την ιταλική ομάδα όσο και με την πλευρά του 24χρονου αριστερού μπακ για την απόκτησή του. Η μεταγραφή θα γίνει με τη μορφή του δανεισμού, δίνοντας στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να ενισχύσει άμεσα το ρόστερ του.

Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η οψιόν αγοράς που έχει τεθεί για το καλοκαίρι του 2027. Αυτή η οψιόν δεν θα είναι υποχρεωτική, δηλαδή δεν θα εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετοχών του παίκτη, αλλά θα βρίσκεται στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Εφόσον ενεργοποιηθεί, η χρονική διάρκεια του συμβολαίου του Σαλάχ-Εντίν με τους «πράσινους» θα είναι για τέσσερα χρόνια.

Άφιξη στην Αθήνα και ιατρικές εξετάσεις

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα του παίκτη περιλαμβάνει άμεσα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν το τελευταίο στάδιο πριν την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

Σε περίπτωση που οι εξετάσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο διεθνής άσος θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Ολλανδού αμυντικού

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, γεννημένος στο Άμστερνταμ στις 18 Ιανουαρίου 2002, έχει μια πορεία στενά συνδεδεμένη με το ολλανδικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του Άγιαξ, πριν μετακινηθεί στην Τβέντε, όπου και βρήκε τον χρόνο συμμετοχής που χρειαζόταν σε επίπεδο ανδρών.

Στην ομάδα του Ένσεντε, ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε συνολικά 52 φορές, καταγράφοντας δύο γκολ και έξι ασίστ. Οι επιδόσεις του στην Τβέντε τράβηξαν το ενδιαφέρον μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων, οδηγώντας στη μεταγραφή του στη Ρόμα τον Φεβρουάριο του 2024, έναντι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εμπειρία σε Ιταλία και Ολλανδία και η διεθνής αναγνώριση

Η παρουσία του στην ιταλική πρωτεύουσα με τη φανέλα των «τζιαλορόσι» δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς κατέγραψε μόλις τρεις συμμετοχές. Αυτό τον οδήγησε στην αναζήτηση περισσότερου χρόνου συμμετοχής, με αποτέλεσμα την επιστροφή του στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν, όπου αγωνίστηκε με την Αϊντχόφεν.

Στην Αϊντχόφεν, ο Σαλάχ-Εντίν είχε έναν σαφώς πιο ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας σε 25 παιχνίδια και μοιράζοντας μία ασίστ. Με την ολλανδική ομάδα, πανηγύρισε μάλιστα την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ολλανδίας, προσθέτοντας έναν σημαντικό τίτλο στο βιογραφικό του. Αγωνίστηκε επίσης στο Champions League.

Πέρα από τη συλλογική του καριέρα, ο Σαλάχ-Εντίν έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Μαρόκου, μετρώντας 13 συμμετοχές. Ήταν μέλος της αποστολής της χώρας του στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αγωνίστηκε σε τέσσερις αναμετρήσεις και συνέβαλε στην πορεία του Μαρόκου μέχρι τα προημιτελικά. Στον Παναθηναϊκό θα βρει τους συμπαίκτες του στην εθνική, Λούζα και Ουναΐ.

Αγωνιστικά χαρακτηριστικά και ενίσχυση του ρόστερ

Το βασικό αγωνιστικό χαρακτηριστικό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν είναι η ευελιξία του να καλύπτει περισσότερες από μία θέσεις στο γήπεδο. Η φυσική του θέση είναι αυτή του αριστερού μπακ-χαφ, ωστόσο έχει χρησιμοποιηθεί και ως στόπερ. Μπορεί επίσης να προσφέρει λύσεις και στη μεσαία γραμμή, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο πήρε χρόνο συμμετοχής ως κεντρικός αμυντικός.

Η μεταγραφή του έρχεται σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός αναζητούσε ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς ο Βίκτορ Κρίστιανσεν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προπονήσεις λόγω τραυματισμών. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά από αρχικά υψηλές απαιτήσεις της Ρόμα, κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία, προσθέτοντας έναν διεθνή και πολύπλευρο παίκτη στο δυναμικό της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit