Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς κοντά στην Αλ Σαντ του Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, ο διεθνής Κροάτης μέσος που το περασμένο καλοκαίρι είχε συνδεθεί με μεταγραφή σε ελληνικές ομάδες, φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην Αλ Σαντ του Κατάρ, μία ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Η Αλ Σαντ προπονείται από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ.

Το ενδιαφέρον από την Ελλάδα και η αποχώρηση από την Αλ Νασρ

Το όνομα του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς είχε απασχολήσει έντονα το ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό το προηγούμενο διάστημα, καθώς είχε συνδεθεί με το ενδεχόμενο μεταγραφής σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, καμία από αυτές τις φήμες δεν επιβεβαιώθηκε και ο παίκτης παρέμενε διαθέσιμος στην αγορά.

Ο Κροάτης μέσος είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας το περασμένο καλοκαίρι, αναζητώντας έκτοτε τον επόμενο προορισμό του. Στην Αλ Νασρ, ο Μπρόζοβιτς αγωνίστηκε για τρεις σεζόν, έχοντας μάλιστα ως συμπαίκτη τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί, κατέγραψε 124 επίσημες συμμετοχές, σημειώνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 23 ασίστ, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.

Η νέα πρόκληση στην Αλ Σαντ

Όπως όλα δείχνουν, ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς έχει επιλέξει την Αλ Σαντ για να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία. Η ομάδα του Κατάρ, η οποία συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της χώρας, αποτελεί μια νέα πρόκληση για τον έμπειρο μέσο. Στον πάγκο της Αλ Σαντ βρίσκεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ένας προπονητής γνώριμος στο ελληνικό κοινό από την επιτυχημένη του θητεία στον ΠΑΟΚ.

Η συνεργασία του Μπρόζοβιτς με τον Λουτσέσκου αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω δυναμική στην ομάδα του Κατάρ. Ο Κροάτης διεθνής, με την πλούσια εμπειρία του από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις, θα ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της Αλ Σαντ.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας

Οι πληροφορίες σχετικά με τη μεταγραφή του Μπρόζοβιτς στην Αλ Σαντ προέρχονται από δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα. Σύμφωνα με αυτό, ο Κροάτης μέσος βρίσκεται ένα βήμα πριν την υπογραφή ενός ιδιαίτερα προσοδοφόρου συμβολαίου με τον σύλλογο από τη Μέση Ανατολή.

Το συμβόλαιο προβλέπει διετή διάρκεια, δηλαδή μέχρι το 2028, και περιλαμβάνει ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, ο Μπρόζοβιτς αναμένεται να λάβει και ένα σημαντικό μπόνους υπογραφής, ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί οι όροι καθιστούν τη συμφωνία ιδιαίτερα ελκυστική για τον ποδοσφαιριστή.

Η ευρωπαϊκή του πορεία και τα επιτεύγματα

Πριν από τη θητεία του στην Αλ Νασρ, ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς είχε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην Ευρώπη, αγωνιζόμενος ως μέσος στην Ίντερ. Η παρουσία του στην ιταλική ομάδα τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους στη θέση του, προσφέροντας σημαντικά στην ομάδα του Μιλάνου.

Η εμπειρία του από την Ίντερ, σε συνδυασμό με την πρόσφατη θητεία του στην Αλ Νασρ, όπου συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και είχε ενεργό ρόλο με γκολ και ασίστ, τον καθιστούν έναν παίκτη με αποδεδειγμένη αξία και ικανότητα να προσφέρει σε υψηλό επίπεδο. Η μετακίνησή του στην Αλ Σαντ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta