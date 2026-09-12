Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Σαλάχ Εντίν από τη Ρόμα

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε ακόμα μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, φτάνοντας σε συμφωνία με τη Ρόμα για την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν. Η είδηση αυτή επιβεβαιώνει προηγούμενο ρεπορτάζ, το οποίο ανέφερε ότι οι «πράσινοι» πλησίαζαν στην απόκτηση του παίκτη από την ιταλική ομάδα. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ αναμένεται στην Αθήνα απόψε, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές του εξετάσεις και στη συνέχεια, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Οι όροι της συμφωνίας και η αναμονή

Η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν στον Παναθηναϊκό θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή δανεισμού, καλύπτοντας ολόκληρη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ρόμα, έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς για το προσεχές καλοκαίρι. Αυτή η πρόβλεψη δίνει τη δυνατότητα στους «πράσινους» να προχωρήσουν στην πλήρη απόκτηση του ποδοσφαιριστή, εφόσον το επιθυμήσουν μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού.

Ένα σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι η οψιόν αγοράς δεν θα είναι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργοποίησή της δεν θα εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα ένας ελάχιστος αριθμός συμμετοχών του παίκτη κατά τη διάρκεια του δανεισμού του. Αντιθέτως, η απόφαση για την ενεργοποίηση της οψιόν θα βρίσκεται αποκλειστικά στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Εφόσον οι «πράσινοι» αποφασίσουν να την ενεργοποιήσουν, η χρονική διάρκεια του νέου συμβολαίου του παίκτη θα είναι για τέσσερα χρόνια. Η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Σαλάχ Εντίν από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Το προφίλ και η διεθνής εμπειρία

Ο Σαλάχ Εντίν είναι ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ-χαφ. Το ύψος του ανέρχεται στο 1,81 μέτρο. Πέρα από την μαροκινή του καταγωγή, διαθέτει και ολλανδικό διαβατήριο, καθώς γεννήθηκε στο Άμστερνταμ στις 18 Ιανουαρίου 2002. Η ευελιξία του στο γήπεδο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του, καθώς έχει την ικανότητα να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος, προσφέροντας έτσι επιπλέον επιλογές στον προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο παίκτης έχει σημαντική διεθνή εμπειρία, καθώς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Έχει καταγράψει συνολικά 13 συμμετοχές φορώντας το εθνόσημο της χώρας του. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου είχε τέσσερις συμμετοχές. Στη διοργάνωση αυτή, η εθνική ομάδα του Μαρόκου πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία, φτάνοντας μέχρι τους «8».

Η ποδοσφαιρική διαδρομή και οι προηγούμενοι σταθμοί

Ο Σαλάχ Εντίν αποτελεί ποδοσφαιρικό «προϊόν» των φημισμένων ακαδημιών του Άγιαξ, όπου και ξεκίνησε την πορεία του και αναδείχθηκε. Στη συνέχεια, η καριέρα του τον οδήγησε στην Τβέντε, η οποία τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2024, καταβάλλοντας το ποσό των 750.000 ευρώ για τη μεταγραφή του. Έναν χρόνο αργότερα, η Τβέντε προχώρησε στην πώλησή του στη Ρόμα, σε μία μεταγραφή που ανήλθε στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά το υψηλό κόστος της μεταγραφής του στη Ρόμα, ο Σαλάχ Εντίν αγωνίστηκε σε μόλις τρία παιχνίδια με τους «Τζιαλορόσι». Ωστόσο, προέρχεται από μία πολύ γεμάτη και επιτυχημένη σεζόν με την Αϊντχόφεν, όπου όχι μόνο κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά είχε και σημαντική παρουσία με 25 παιχνίδια στο ενεργητικό του, στα οποία κατέγραψε και μία ασίστ. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο Μαροκινός αριστερός μπακ είχε βρεθεί και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας του με τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta