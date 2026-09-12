Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τις 16.000 στα εισιτήρια διαρκείας

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους του, καθώς η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την τρέχουσα σεζόν κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Οι «πράσινοι» έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο των 16.000 πωληθέντων εισιτηρίων, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση στις τάξεις της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η ζήτηση παραμένει αμείωτη, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να δείχνουν έμπρακτα την υποστήριξή τους.

Υψηλή ζήτηση και ικανοποίηση στην ομάδα

Η κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας στον Παναθηναϊκό. Οι πωλήσεις έχουν υπερβεί τις 16.000, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του κόσμου για την ομάδα. Τα νούμερα αυτά θεωρούνται ικανοποιητικά και η διαδικασία διάθεσης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Στις τάξεις της ποδοσφαιρικής ομάδας εκφράζεται μεγάλη ικανοποίηση για την ανταπόκριση των φιλάθλων. Αυτή η θετική εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε ένα γενικότερο κλίμα ενθουσιασμού, το οποίο είχε φανεί και από προηγούμενες ενέργειες του συλλόγου.

Ρεκόρ εγγραφών και συνέχεια στην υποστήριξη

Η τρέχουσα επιτυχία στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ακολουθεί ένα προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί από τη «μάνα του λόχου» του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Ερασιτέχνη, στις εγγραφές μελών. Αυτή η δυναμική υποδηλώνει μια ευρύτερη συσπείρωση γύρω από τον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα.

Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» συνεχίζουν να δείχνουν την αφοσίωσή τους, όχι μόνο μέσω των εγγραφών στον Ερασιτέχνη, αλλά και με την ενεργή συμμετοχή τους στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Η ζήτηση παραμένει σταθερή και σε ικανοποιητικά επίπεδα, κάτι που επιτρέπει στην ομάδα να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Το κίνητρο του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

Ένα από τα βασικά κίνητρα που έχουν παρακινήσει τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας είναι η προοπτική του νέου γηπέδου. Συγκεκριμένα, παρέχεται προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης σεζόν, όταν η ομάδα αναμένεται να μετακομίσει στη νέα της έδρα στον Βοτανικό.

Αυτή η ιστορική στιγμή για τον Παναθηναϊκό έχει κινητοποιήσει τους φιλάθλους, οι οποίοι επιθυμούν να διασφαλίσουν τη θέση τους στο νέο γήπεδο. Το ενδιαφέρον για την εξασφάλιση μιας θέσης σε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του συλλόγου είναι ιδιαίτερα έντονο, όπως φαίνεται από την αυξημένη ζήτηση.

Προϋποθέσεις για το δικαίωμα προτεραιότητας

Για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας για το νέο γήπεδο, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μία από τις βασικές απαιτήσεις είναι η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για όλους τους φιλάθλους που είναι άνω των 18 ετών και επιθυμούν να διατηρήσουν το δικαίωμα προτεραιότητας. Οι όροι αυτοί έχουν κοινοποιηθεί από την ΠΑΕ, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας για την εξασφάλιση θέσεων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta