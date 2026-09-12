Άρης: Το πρόγραμμα των «κίτρινων» στα «Μαυροσκούφεια»

Η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε το πρόγραμμα των αγώνων για το 33ο Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Ιβανώφειο. Το πρόγραμμα αυτό έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, φέρνοντας νέες αναμετρήσεις για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι «κίτρινοι» θα δώσουν δύο σημαντικούς αγώνες στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Το 33ο Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης»

Το ιστορικό Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» φτάνει φέτος στην 33η του διοργάνωση, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός για το μπάσκετ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Ιβανώφειου, προσφέροντας στους φίλους του αθλήματος την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ομάδες σε αγωνιστική δράση.

Η ανακοίνωση του προγράμματος έγινε από την ΚΑΕ Άρης, η οποία συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία της διοργάνωσης. Η διαφοροποίηση του προγράμματος σε σχέση με το αρχικό πλάνο δείχνει την ευελιξία των διοργανωτών να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Οι αναμετρήσεις του Άρη

Στο πλαίσιο του τουρνουά, ο Άρης θα δώσει δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, όπου οι «κίτρινοι» θα αντιμετωπίσουν την ομάδα της Μυκόνου. Αυτός ο αγώνας αποτελεί την πρώτη δοκιμασία για τον Άρη στο τουρνουά.

Η δεύτερη αναμέτρηση για τον Άρη θα διεξαχθεί την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 16:00. Σε αυτόν τον αγώνα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αναμετρηθεί με την Μπαχτσέσεχιρ. Η τουρκική ομάδα θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup, κυρίως λόγω των ηχηρών μεταγραφών στις οποίες προχώρησε πρόσφατα, γεγονός που καθιστά τον αγώνα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων

Πέρα από τους αγώνες του Άρη, το τουρνουά περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, θα διεξαχθεί ο αγώνας ανάμεσα στον Ηρακλή και την Μπάλκαν. Αυτή η αναμέτρηση συμπληρώνει το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας των «Μαυροσκούφειων».

Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της TFT Σκοπίων με τους Μαχητές. Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, με τον αγώνα που θα φέρει αντιμέτωπες τη Μύκονο και τον Ηρακλή. Αυτή η τελευταία αναμέτρηση θα σηματοδοτήσει το τέλος της διοργάνωσης.

Διαθεσιμότητα παικτών για τον Βασίλη Σπανούλη

Ενόψει αυτών των αγώνων, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να έχει στη διάθεσή του σημαντικούς παίκτες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο Άνταμ Μοκόκα θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα στις προσεχείς αναμετρήσεις.

Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν στη δράση και δύο ακόμη παίκτες, ο Στέφαν Γιόβιτς και ο Στέλιος Πουλιανίτης. Η ενδεχόμενη επάνοδός τους θα προσφέρει περισσότερες επιλογές στον προπονητή και θα ενισχύσει το βάθος του ρόστερ του Άρη για το 33ο Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης».

Με πληροφορίες από: Gazzetta