Ο προπονητής της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ, με ατυχή παρομοίωση ανήμερα της επετείου της 11ης Σεπτεμβρίου

Ο προπονητής της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ, προκάλεσε συζητήσεις με μία ατυχής παρομοίωση που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Πορτογάλος τεχνικός συνέκρινε την ανάπτυξη της ομάδας του με αεροπλάνα που συγκρούονται, ανήμερα της επετείου της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο 41χρονος προπονητής αντιλήφθηκε άμεσα το ατόπημά του και ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του.

Η ατυχής δήλωση του Ρούμπεν Αμορίμ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, προπονητής των «Ροσονέρι», παρευρέθηκε χθες, 11 Σεπτεμβρίου, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τους Λατσιάλι. Σκοπός της συνέντευξης ήταν να αναφερθεί στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του και στους τρόπους βελτίωσης. Ωστόσο, η επιλογή του παραδείγματος που χρησιμοποίησε χαρακτηρίστηκε ως ατυχής.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παρομοίασε την ανάπτυξη της ομάδας του με αεροπλάνα που συγκρούονται, δηλώνοντας συγκεκριμένα: «Χρειάζεται να τα πάμε καλύτερα κατά τη διάρκεια κάθε προπόνησης. Είναι όπως τα αεροπορικά δυστυχήματα. Εκεί όπου μαθαίνεις… Εντάξει, αυτή δεν είναι μία καλή σύγκριση αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εάν κάτι πάει λάθος, παίρνουμε όλες τις πληροφορίες και τις εφαρμόζουμε στην προπόνηση». Ο 41χρονος τεχνικός αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος του και απολογήθηκε για την παρομοίωση.

Το ιστορικό πλαίσιο της επετείου

Η δήλωση του Ρούμπεν Αμορίμ έγινε ανήμερα της 25ης επετείου από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι συνδεδεμένη με ένα τραγικό γεγονός που άφησε το στίγμα του στην παγκόσμια ιστορία.

Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 3.000 συνάνθρωποι. Το ιστορικό βάρος της ημέρας καθιστά την παρομοίωση του Πορτογάλου προπονητή ιδιαίτερα ευαίσθητη και εξηγεί γιατί ο ίδιος έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη.

Η αγωνιστική κατάσταση της Μίλαν

Η συνέντευξη Τύπου του Ρούμπεν Αμορίμ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Μίλαν για την επικείμενη αναμέτρηση της Serie A. Η ομάδα βρίσκεται σε αγωνιστική περίοδο και ο προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει την πορεία της.

Λίγα 24ωρα πριν από τη δήλωση, η Μίλαν είχε αναμετρηθεί με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, όπου και απέσπασε ισοπαλία. Η ομάδα προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της, όπως άλλωστε φάνηκε και από τις αρχικές προθέσεις του προπονητή να αναφερθεί στην ανάπτυξη των παικτών του.

Η αναμέτρηση με τη Λάτσιο

Μετά την ισοπαλία με τη Γιουβέντους, η Μίλαν ταξιδεύει σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, στην Ρώμη. Εκεί θα αντιμετωπίσει την αήττητη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, σε έναν αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 19:00.

Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Serie A. Η ομάδα των «Ροσονέρι» καλείται να διαχειριστεί την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, παράλληλα με τις εξελίξεις γύρω από τις δηλώσεις του προπονητή της.

Η αντίδραση και η διάδοση της δήλωσης

Η δήλωση του Ρούμπεν Αμορίμ έγινε αμέσως αντιληπτή ως ατόπημα από τον ίδιο, ο οποίος και προχώρησε σε απολογία. Παρά την άμεση διόρθωση, το σχόλιο του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη δήλωση του προπονητή της Μίλαν έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια στον κόσμο του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta