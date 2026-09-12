Η Κηφισιά παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνισή της

Η Κηφισιά προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνισής της, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της φανέλας που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας αγώνες. Η νέα εμφάνιση, η οποία είναι μπλε με λευκές λεπτομέρειες και ρίγες, παρουσιάστηκε την παραμονή του αγώνα της ομάδας με τον Λεβαδειακό. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η νέα εντός έδρας φανέλα

Η Κηφισιά αποκάλυψε τη νέα της εντός έδρας εμφάνιση, η οποία θα συνοδεύει τους ποδοσφαιριστές της στις αναμετρήσεις που θα δίνουν στην έδρα τους. Η φανέλα χαρακτηρίζεται από την απόχρωση του σκούρου μπλε, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη ταυτότητα στην ομάδα.

Σχεδιαστικά, η νέα εμφάνιση περιλαμβάνει λευκές λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν. Συγκεκριμένα, διαθέτει κάθετες ρίγες, οι οποίες προσθέτουν δυναμισμό στο σύνολο, ενώ ο γιακάς είναι επίσης σε λευκό χρώμα, ολοκληρώνοντας την αισθητική της φανέλας.

Το χρονικό της παρουσίασης

Η επίσημη παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνισης της Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε σε μια κομβική χρονική στιγμή για την ομάδα. Συγκεκριμένα, η αποκάλυψη της φανέλας έγινε την παραμονή του αγώνα της Κηφισιάς ενάντια στον Λεβαδειακό, μια αναμέτρηση που αναμένεται να διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η επιλογή αυτής της ημέρας για την παρουσίαση της νέας φανέλας δίνει έναν επιπλέον τόνο ενθουσιασμού ενόψει της αναμέτρησης, τόσο για την ομάδα όσο και για τους φιλάθλους της.

Το μήνυμα του συλλόγου

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας εντός έδρας εμφάνισης, η Κηφισιά προέβη σε σχετική ανάρτηση, συνοδεύοντας την αποκάλυψη με ένα μήνυμα. Η ανακοίνωση αυτή αποτυπώνει το πνεύμα και τις αξίες που θέλει να εκπέμπει ο σύλλογος.

Στην ανάρτησή της, η Κηφισιά δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παρουσιάζουμε την εντός έδρας εμφάνιση μας: Κουβαλάμε το πνεύμα της πόλης πόλης μας όπου πάμε!». Με αυτό το μήνυμα, η ομάδα τονίζει τη στενή της σχέση με την πόλη της Κηφισιάς και την πρόθεσή της να εκπροσωπεί το πνεύμα της σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως έδρας.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο και οι προηγούμενες εμφανίσεις

Οι νέες φανέλες, τόσο η εντός όσο και η εκτός έδρας, θα φορεθούν από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς υπό τις οδηγίες του προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο. Ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας θα έχει στη διάθεσή του τις νέες εμφανίσεις για τους επικείμενους αγώνες του πρωταθλήματος, ξεκινώντας από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνισης έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο σύλλογος είχε ήδη αποκαλύψει τη φανέλα που προορίζεται για τους εκτός έδρας αγώνες. Η Κηφισιά ολοκληρώνει έτσι την παρουσίαση των επίσημων εμφανίσεών της για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta