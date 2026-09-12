Η παρακάμερα της νίκης του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ και η αποθέωση στον Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 78-56, σε ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο πλαίσιο του 2ου International Tournament Rhodes 2026. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε το πρώτο φιλικό της σεζόν για τους «πράσινους», καθώς και την ανεπίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του «τριφυλλιού». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα, αναδεικνύοντας τις στιγμές της αναμέτρησης και την αποθέωση του Σέρβου προπονητή.

Η επικράτηση του «τριφυλλιού» στη Ρόδο

Στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός έκανε τα αποκαλυπτήριά του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, συμμετέχοντας στο 2ο International Tournament Rhodes 2026. Στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι, οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν την ΑΕΚ, καταφέρνοντας να επικρατήσουν με τελικό σκορ 78-56.

Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε την πρώτη δοκιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, με τους φιλάθλους να παρακολουθούν τις πρώτες κινήσεις και το στήσιμο της ομάδας υπό τη νέα της καθοδήγηση. Η νίκη επί της ΑΕΚ έδωσε ένα θετικό ξεκίνημα στην προετοιμασία του συλλόγου.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του αγώνα στη Ρόδο ήταν η ανεπίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος προπονητής έκανε το ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του ως επικεφαλής του «τριφυλλιού», προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η παρουσία του Ομπράντοβιτς στον πάγκο ήταν ένα από τα κεντρικά σημεία της αναμέτρησης, καθώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα. Οι προσδοκίες γύρω από την επιστροφή του είναι υψηλές, με την πρώτη αυτή εμφάνιση να δίνει μια γεύση του τι μέλλει γενέσθαι.

Αποθέωση από τους φιλάθλους

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε την τιμητική του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς αποθεώθηκε θερμά από τους οπαδούς των «πρασίνων». Η επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το φίλαθλο κοινό, το οποίο του επεφύλαξε θερμή υποδοχή.

Αυτή η αποθέωση δεν πέρασε απαρατήρητη και μάλιστα ξεχώρισε στην παρακάμερα της αναμέτρησης που δημοσιεύτηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο έμπειρος προπονητής αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε, λόγω της θερμής υποδοχής του.

Το περιεχόμενο της παρακάμερας

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε στα social media την παρακάμερα της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, προσφέροντας στους φιλάθλους μια εσωτερική ματιά στα γεγονότα του αγώνα. Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από το CLUB1908, περιλαμβάνει στιγμιότυπα από το παρκέ, αλλά και από τον πάγκο της ομάδας και τις κερκίδες.

Μέσα από την παρακάμερα, οι οπαδοί είχαν την ευκαιρία να ξαναζήσουν τις στιγμές του πρώτου φιλικού παιχνιδιού της χρονιάς. Το υλικό αναδεικνύει την ατμόσφαιρα, τις αντιδράσεις και τα σημαντικότερα σημεία του αγώνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η συνέχεια των φιλικών αγώνων

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα έχει προγραμματίσει νέο φιλικό παιχνίδι. Αυτό θα διεξαχθεί σήμερα, με αντίπαλο την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Οι φιλικοί αγώνες αποτελούν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, δίνοντας την ευκαιρία στο τεχνικό επιτελείο να αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών και να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και τακτικές ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit