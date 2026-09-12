Ο Παναθηναϊκός διέθεσε επιπλέον εισιτήρια στον Παναιτωλικό για τον αγώνα στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων για τους φιλάθλους του Παναιτωλικού, ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ταχύτατη εξάντληση των αρχικών πεντακοσίων εισιτηρίων που είχαν διατεθεί στους Αγρινιώτες. Ο αγώνας, ο οποίος έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 21:30.

Εξάντληση των αρχικών εισιτηρίων

Οι φίλοι του Παναιτωλικού έδειξαν μεγάλο και άμεσο ενδιαφέρον για τον επερχόμενο αγώνα πρωταθλήματος. Τα πεντακόσια εισιτήρια που είχε αρχικά διαθέσει το «Τριφύλλι» εξαντλήθηκαν μέσα σε περίπου 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη σέντρα της αναμέτρησης. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει την ισχυρή και δυναμική στήριξη που αναμένεται να προσφέρουν οι οπαδοί των Αγρινιωτών στην ομάδα τους, ταξιδεύοντας στην πρωτεύουσα.

Η μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια οδήγησε τους γηπεδούχους, τον Παναθηναϊκό, στην απόφαση να προσφέρουν περισσότερες θέσεις. Στόχος ήταν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των φιλοξενούμενων φιλάθλων, οι οποίοι επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν τα πρώτα εισιτήρια υπογραμμίζει την προσμονή και την αγωνία που επικρατεί για τον συγκεκριμένο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

Πρόσθετη διάθεση εισιτηρίων

Κατόπιν της εξάντλησης των αρχικών πεντακοσίων εισιτηρίων, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη διάθεση επιπλέον εκατό «κομματιών» προς τον Παναιτωλικό. Αυτά τα επιπρόσθετα εισιτήρια δόθηκαν στους «Κιτρινομπλέ», όπως είναι το προσωνύμιο των φιλάθλων του Παναιτωλικού, και αναμένεται να γίνουν «καπνός» με συνοπτικές διαδικασίες. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στο ήδη υψηλό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από τους οπαδούς για την παρουσία τους στο ΟΑΚΑ.

Η διάθεση αυτών των εκατό επιπλέον εισιτηρίων προσφέρει τη δυνατότητα σε έναν μεγαλύτερο αριθμό φιλάθλων του Παναιτωλικού να ταξιδέψουν στην Αθήνα και να παρακολουθήσουν τον αγώνα από κοντά. Έτσι, θα μπορέσουν να υποστηρίξουν την ομάδα τους σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και δίνοντας το παρών σε μια αναμέτρηση κορυφής.

Λεπτομέρειες του αγώνα και της βαθμολογίας

Ο Παναιτωλικός θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ΟΑΚΑ, από τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται σε κοινή θέση, όντας «συγκάτοικοι» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή η βαθμολογική ισορροπία καθιστά τον αγώνα κρίσιμο για την περαιτέρω πορεία τους στο πρωτάθλημα και τη διεκδίκηση των υψηλών θέσεων.

Η σέντρα του ματς έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:30. Η αναμέτρηση αναμένεται να προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον τόσο των φιλάθλων των δύο ομάδων όσο και του ευρύτερου ποδοσφαιρικού κοινού, καθώς αφορά δύο συλλόγους που έχουν ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και βρίσκονται σε υψηλή θέση στη βαθμολογία.

Πληροφορίες για τους φιλάθλους του Παναιτωλικού

Για τους φιλάθλους του Παναιτωλικού που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στον αγώνα, η τιμή των εισιτηρίων έχει οριστεί στα 15 ευρώ. Η διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster, προσφέροντας έναν σύγχρονο, εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι φίλοι των «Καναρινιών» που θα μεταβούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους θα φιλοξενηθούν στη θύρα 22 του σταδίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσέλευση και είσοδος των οπαδών, η προσυγκέντρωση έχει οριστεί στην πύλη Α, η οποία βρίσκεται επί της οδού Σπύρου Λούη. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει επίσης διαθέσιμος χώρος στάθμευσης, παρέχοντας επιπλέον διευκόλυνση για την εξυπηρέτηση των οπαδών που θα φτάσουν με τα οχήματά τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta