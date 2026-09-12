Ο Δημήτρης Κλωνάρας ανακοινώθηκε επίσημα από τους Lions de Geneve

Ο Δημήτρης Κλωνάρας, ο 25χρονος Έλληνας καλαθοσφαιριστής με ύψος 2.00 μέτρα, αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος της ομάδας των Lions de Geneve. Η ανακοίνωση της απόκτησής του από τον ελβετικό σύλλογο σηματοδοτεί τη συνέχιση της πορείας του στο εξωτερικό. Ο αθλητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών, ενισχύοντας την ομάδα της Γενεύης για το προσεχές διάστημα.

Η νέα σελίδα στην Ελβετία

Με την επίσημη ανακοίνωση από τους Lions de Geneve, ο Δημήτρης Κλωνάρας ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, συνεχίζοντας την περιπλάνησή του σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο 25χρονος Έλληνας αθλητής, ο οποίος έχει ύψος 2.00 μέτρα, εντάσσεται στην ελβετική ομάδα με τη «βούλα», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη μεταγραφή του.

Η συμφωνία του Κλωνάρα με τους Lions de Geneve προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών. Πριν από αυτή τη μεταγραφή, ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής είχε συμμετάσχει στην καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού, γεγονός που υπογραμμίζει την επαφή του με το υψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ πριν την επιστροφή του στο εξωτερικό.

Αξιόλογη παρουσία στην Ισλανδία

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Δημήτρης Κλωνάρας αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ισλανδίας, φορώντας τη φανέλα της ομάδας της Ρέικιαβικ. Η παρουσία του εκεί ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας του, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες σε κάθε αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο Κλωνάρας έλαβε μέρος σε 24 αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν στην Ισλανδία. Οι επιδόσεις του ήταν εντυπωσιακές, καθώς σημείωνε κατά μέσο όρο 16.5 πόντους ανά παιχνίδι. Παράλληλα, συνέλεγε 9.8 ριμπάουντ και μοίραζε 3 ασίστ, αναδεικνύοντας την πληθωρική του παρουσία στο παρκέ. Ο μέσος χρόνος συμμετοχής του ανερχόταν στα 32.9 λεπτά ανά αγώνα, δείχνοντας τον κομβικό του ρόλο στη Ρέικιαβικ.

Η διαδρομή του σε ελληνικά και διεθνή γήπεδα

Πριν από την περιπλάνησή του στο εξωτερικό, ο Δημήτρης Κλωνάρας έχει μια πλούσια διαδρομή στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και σε αμερικανικά κολεγιακά πρωταθλήματα. Έχει φορέσει τη φανέλα σημαντικών ελληνικών συλλόγων, όπως ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει αγωνιστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τις ομάδες της Καλιφόρνια και του Καλ Στέιτ. Επίσης, έχει περάσει και από την ομάδα των Αφτάνες.

Η εμπειρία του δεν περιορίζεται μόνο σε συλλογικό επίπεδο. Ο Δημήτρης Κλωνάρας έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε όλες τις μικρές Εθνικές Ομάδες, γεγονός που καταδεικνύει την αναγνώριση του ταλέντου του από νεαρή ηλικία και την πορεία του μέσα από τα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας. Αυτή η εμπειρία προστίθεται στο βιογραφικό του καθώς συνεχίζει την καριέρα του στους Lions de Geneve.

Με πληροφορίες από: Gazzetta