Ο Ελάιζα Τσάιλντς για τη Μύκονο: «Έχουμε τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουμε κάτι πολύ καλό»

Ο Ελάιζα Τσάιλντς, ο Αμερικανός φόργουορντ, μίλησε πρόσφατα για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στο «Νησί των Ανέμων», αναφερόμενος στην επιλογή του να ενταχθεί στην ομάδα της Μυκόνου. Στη συνέντευξή του, στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία που διέπει τον οργανισμό και τους στόχους που έχει θέσει ο σύλλογος. Ο Τσάιλντς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ευκαιρία να αποτελέσει μέρος μιας ομάδας που επιδιώκει τη συνεχή εξέλιξη και τη νίκη σε κάθε επίπεδο.

Η επιλογή της Μυκόνου και οι συζητήσεις

Ο Ελάιζα Τσάιλντς, έχοντας ήδη μια αξιόλογη πορεία σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως της Ιταλίας, της Δανίας, της Γερμανίας και του Ισραήλ, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να επιλέξει τη Μύκονο. Όπως ανέφερε, οι πρώτες συζητήσεις που είχε με τον κόουτς Ζιάγκο, αλλά και με τον Ντέβιν Κάναντι, ήταν καθοριστικές για την επιλογή του.

Από αυτές τις συζητήσεις, ο Αμερικανός φόργουορντ αντιλήφθηκε ότι η Μύκονος προσέφερε ένα περιβάλλον που ταίριαζε απόλυτα σε αυτό που αναζητούσε. Του μίλησαν για έναν προπονητή που εμπιστεύεται τους παίκτες του, τους παρέχει την ελευθερία να αναπτύξουν το παιχνίδι τους και να εκφράσουν τα δυνατά τους στοιχεία μέσα στο παρκέ. Αυτό το στοιχείο κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για τον ίδιο, καθώς επιθυμεί να παίζει με τον δικό του τρόπο, λειτουργώντας παράλληλα αρμονικά μέσα στο σύνολο και προσφέροντας ό,τι χρειάζεται για την ομάδα.

Η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας του συλλόγου

Πέρα από την προσέγγιση του προπονητή, ο Ελάιζα Τσάιλντς εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο του περιέγραψαν τον σύλλογο. Η Μύκονος παρουσιάστηκε ως ένας οργανισμός με οικογενειακό χαρακτήρα, ο οποίος όμως διατηρεί παράλληλα ένα πολύ επαγγελματικό προφίλ. Αυτή η ισορροπία μεταξύ οικογενειακού κλίματος και επαγγελματισμού θεωρήθηκε σημαντική για τον παίκτη, καθώς επιθυμεί να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που τον στηρίζει, αλλά ταυτόχρονα έχει υψηλές απαιτήσεις και ξεκάθαρους στόχους.

Ο Ντέβιν Κάναντι του μίλησε εκτενώς για τη φιλοσοφία του προπονητή και τον τρόπο με τον οποίο βοηθά τους παίκτες να εξελίσσονται και να αναδεικνύουν τον καλύτερό τους εαυτό στο παιχνίδι. Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που κέρδισαν τον Τσάιλντς, καθώς σε αυτή τη φάση της καριέρας του αναζητά ακριβώς ένα τέτοιο περιβάλλον. Ένα μέρος όπου μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνεται, να έχει έναν σημαντικό ρόλο και να συμβάλλει ουσιαστικά στην πορεία της ομάδας.

Προσωπική εξέλιξη και φιλοδοξίες

Ο Αμερικανός φόργουορντ τόνισε ότι βρίσκεται σε ένα σημείο της καριέρας του όπου η επιθυμία για νίκη και η επίτευξη σημαντικών στόφων με την ομάδα του είναι πρωταρχικής σημασίας. Αυτό αποτέλεσε, όπως δήλωσε, το σημαντικότερο στοιχείο στην απόφασή του να ενταχθεί στη Μύκονο. Δεν ήθελε απλώς να προσθέσει έναν ακόμη σταθμό στην ήδη πλούσια ευρωπαϊκή του διαδρομή.

Αντίθετα, επιδίωξε να κάνει το επόμενο βήμα σε ένα περιβάλλον που διακατέχεται από φιλοδοξίες και όπου όλοι οι συντελεστές εργάζονται με κοινό στόχο τη νίκη. Ο Τσάιλντς μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για τους νέους του συμπαίκτες και την ευκαιρία να είναι μέλος μιας ομάδας που επιδιώκει τη συνεχή εξέλιξη και τη διεκδίκηση της νίκης σε κάθε επίπεδο.

Οι προκλήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος και η Ευρώπη

Ο Ελάιζα Τσάιλντς αναφέρθηκε επίσης στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει το ελληνικό πρωτάθλημα. Περιμένει να συναντήσει έναν έντονο ανταγωνισμό, γεγονός που τον κινητοποιεί περαιτέρω. Παράλληλα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία του συλλόγου της Μυκόνου, μέσω του FIBA Europe Cup.

Αυτή η συμμετοχή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα και μια νέα εμπειρία για τον ίδιο, προσθέτοντας ένα επιπλέον κίνητρο στην αγωνιστική περίοδο. Η προοπτική να αγωνιστεί τόσο στο απαιτητικό ελληνικό πρωτάθλημα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνάδει με την επιθυμία του για συνεχή βελτίωση και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta