Ο Ντεμπελέ αποθεώνει τον Κβαρατσχέλια: «Τον αποκαλούμε... Κβαραντόνα»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Χβίτσα Κβαρατσχέλια, τον συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την παρουσία του στην ομάδα. Ο Γάλλος άσος τόνισε τη σημασία του Κβαρατσχέλια στο παιχνίδι των Παριζιάνων, χαρακτηρίζοντάς τον κομβικό για την ομάδα. Παράλληλα, αποκάλυψε και τα ιδιαίτερα παρατσούκλια που έχουν δώσει στον Γεωργιανό ποδοσφαιριστή οι συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.

Τα εγκωμιαστικά λόγια του Ουσμάν Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έπλεξε το εγκώμιο του Χβίτσα Κβαρατσχέλια, εκφράζοντας ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Η παρουσία του Γεωργιανού μεσοεπιθετικού στην ομάδα των Παριζιάνων θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, σύμφωνα με τον Γάλλο άσο, ο οποίος υπογράμμισε τον καθοριστικό του ρόλο.

Ο Ντεμπελέ στάθηκε στην εξαιρετική περσινή σεζόν του Κβαρατσχέλια, χαρακτηρίζοντάς τον κομβικό για την ομάδα. «Πέρυσι ο Κβάρα είχε μια απίστευτη σεζόν. Είναι πολύ, πολύ σημαντικός για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του.

Τα ιδιαίτερα παρατσούκλια στα αποδυτήρια

Πέραν των εγκωμίων, ο Ντεμπελέ προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με τα παρατσούκλια που έχουν δώσει στον Κβαρατσχέλια οι συμπαίκτες του στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτά τα ονόματα αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση και τον θαυμασμό που τρέφουν για τον Γεωργιανό άσο, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα και τις ικανότητές του.

Συγκεκριμένα, ο Ντεμπελέ δήλωσε: «Έχει τόσα πολλά παρατσούκλια. Εδώ τον αποκαλούμε “The Best” ή “Kvaradona”». Με αυτό τον τρόπο, ο Γάλλος αποθέωσε τον 25χρονο Γεωργιανό, τονίζοντας πως είναι «πραγματικά ένας κορυφαίος, φανταστικός παίκτης», επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο του συμπαίκτη του.

Η σημασία του Κβαρατσχέλια για την Παρί Σεν Ζερμέν

Η αναφορά του Ντεμπελέ στην κομβική σημασία του Κβαρατσχέλια για την Παρί Σεν Ζερμέν δείχνει το βάρος που έχει ο Γεωργιανός στο παιχνίδι της ομάδας. Η συνεισφορά του, ειδικά μετά την «απίστευτη σεζόν» που είχε πέρυσι, είναι καθοριστική για τους στόχους των Παριζιάνων, προσφέροντας λύσεις και δυναμική στο επιθετικό κομμάτι.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός, με τις επιδόσεις του, έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες του συλλόγου, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα θερμά λόγια του συμπαίκτη του. Η παρουσία του θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων της ομάδας.

Η υποψηφιότητα για τη Χρυσή Μπάλα

Ένα ακόμα στοιχείο που αναδεικνύει την υψηλή αξία των δύο ποδοσφαιριστών είναι το γεγονός ότι τόσο ο Ουσμάν Ντεμπελέ όσο και ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει την αναγνώριση του ταλέντου και της απόδοσής τους σε διεθνές επίπεδο, τοποθετώντας τους στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Ντεμπελέ, μιλώντας για τον Κβαρατσχέλια, στάθηκε ιδιαίτερα στην εξαιρετική περσινή σεζόν του Γεωργιανού, η οποία συνέβαλε στην ανάδειξή του ως υποψήφιου για το κορυφαίο ατομικό βραβείο στο ποδόσφαιρο. Η υποψηφιότητά τους αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς και των επιτυχιών τους στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko