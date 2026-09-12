Ο Άρης συνεχίζει τις δυναμικές δοκιμές επιπέδου Euroleague με φιλικά τουρνουά

Στο πλαίσιο της εντατικής του προετοιμασίας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Άρης συνεχίζει τις δυναμικές δοκιμές του, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως επιπέδου EuroLeague. Η ομάδα βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Κύπρο, συμμετέχοντας σε ένα σημαντικό φιλικό τουρνουά. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο νησί, η αποστολή των «κίτρινων» θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να λάβει μέρος σε ένα ιστορικό τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στο Ιβανώφειο.

Η προετοιμασία του Άρη για τη νέα σεζόν

Η ομάδα του Άρη έχει ξεκινήσει δυναμικά την προετοιμασία της, με στόχο να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι δοκιμές στις οποίες υποβάλλεται το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη είναι υψηλού επιπέδου, καθώς περιλαμβάνουν αναμετρήσεις με συλλόγους που αγωνίζονται σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους παίκτες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, προσομοιώνοντας συνθήκες ανάλογες με αυτές της EuroLeague.

Η στρατηγική αυτή, όπως προκύπτει από τις κινήσεις της ομάδας, επικεντρώνεται στην απόκτηση αγωνιστικού ρυθμού και στην αξιολόγηση της συνοχής του συνόλου. Οι φιλικοί αγώνες αποτελούν ένα κρίσιμο στάδιο για την ενσωμάτωση των νέων παικτών και την εφαρμογή των τακτικών σχεδίων του προπονητή, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που έρχονται.

Οι αγώνες στην Κύπρο και το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Αυτή τη χρονική στιγμή, ο Άρης βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συμμετέχει ενεργά στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Πρόκειται για μια διοργάνωση που φέρνει αντιμέτωπο τον Άρη με μερικούς από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Οι αναμετρήσεις αυτές διεξάγονται στη Λευκωσία, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία για δυνατά τεστ.

Στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», οι «κίτρινοι» έχουν την ευκαιρία να αναμετρηθούν με ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Η παρουσία αυτών των συλλόγων εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, το οποίο είναι απαραίτητο για την προετοιμασία του Άρη ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για το «Συμεών Μαυροσκούφης»

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτητικών αναμετρήσεων στη Λευκωσία, η ομάδα του Άρη θα επιστρέψει στη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, οι «κίτρινοι» θα λάβουν μέρος σε ένα ακόμη σημαντικό φιλικό τουρνουά, το ιστορικό 33ο Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης». Η διοργάνωση αυτή έχει μακρά παράδοση και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην προετοιμασία των ομάδων.

Το 33ο Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» θα φιλοξενηθεί στο Ιβανώφειο, μια έδρα με μεγάλη ιστορία για το ελληνικό μπάσκετ. Η συμμετοχή του Άρη σε αυτό το τουρνουά σηματοδοτεί τη συνέχεια των δυναμικών του δοκιμών, αυτή τη φορά μπροστά στο φίλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν την ομάδα εν δράσει.

Οι αντίπαλοι στο Ιβανώφειο και οι στόχοι

Στο πλαίσιο του τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» στο Ιβανώφειο, το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη έχει προγραμματίσει να δώσει δύο επιπλέον φιλικά παιχνίδια. Οι αντίπαλοι που θα αντιμετωπίσει ο Άρης σε αυτή τη διοργάνωση είναι η Μύκονος και η Μπαχτσεσεχίρ. Αυτές οι αναμετρήσεις αναμένονται επίσης ιδιαίτερα σημαντικές για την περαιτέρω αξιολόγηση της ομάδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αναμέτρηση με την Μπαχτσεσεχίρ, καθώς πρόκειται για έναν μεγάλο αντίπαλο που ο Άρης θα κληθεί να αντιμετωπίσει και στο EuroCup της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η συνάντηση αυτή θα προσφέρει μια πρόγευση του ανταγωνισμού που θα υπάρξει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, επιτρέποντας στην ομάδα να προετοιμαστεί κατάλληλα.

Με πληροφορίες από: Athletiko