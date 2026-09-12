Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους οριστικά στην Μπεσίκτας με τη μορφή δανεισμού

Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, θα αγωνιστεί τελικά με τη φανέλα της Μπεσίκτας την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η μετακίνηση του 27χρονου αθλητή πραγματοποιείται με τη μορφή δανεισμού από την ισπανική Μούρθια, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην EuroLeague. Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων ολοκληρώθηκε, επιλύοντας προηγούμενες διαφορές και καθιστώντας τον Ντε Τζούλιους μέλος του τουρκικού συλλόγου για τη νέα σεζόν.

Η επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των συλλόγων

Η Μούρθια και η Μπεσίκτας, μετά από μια περίοδο διαπραγματεύσεων, κατάφεραν να βρουν τη «χρυσή τομή» για την υπόθεση του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους. Η συμφωνία αυτή έρχεται να επιλύσει και μια διαμάχη που υπήρχε μεταξύ των δύο συλλόγων στο BAT, με τις πλευρές να δίνουν τελικά τα χέρια για τον δανεισμό του παίκτη.

Ο Αμερικανός αθλητής, ο οποίος είναι 27 ετών, θα ενταχθεί πλέον κανονικά στο δυναμικό της Μπεσίκτας, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην EuroLeague για την ερχόμενη σεζόν. Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τον Ντε Τζούλιους στην καριέρα του.

Οι όροι του δανεισμού και η συμβατική δέσμευση

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους θα αγωνιστεί υπό τη μορφή δανεισμού στην Μπεσίκτας για όλη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Με την ολοκλήρωση της σεζόν, ο παίκτης θα επιστρέψει στην ισπανική Μούρθια, με την οποία διατηρεί ενεργό συμβόλαιο. Η συμβατική του δέσμευση με την Μούρθια εκτείνεται έως το έτος 2028, γεγονός που υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη σχέση του με την ισπανική ομάδα.

Κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στην Κωνσταντινούπολη, ο Ντε Τζούλιους θα βρίσκεται υπό τις οδηγίες του προπονητή Αλιμπίγεβιτς. Αυτή η συνεργασία αναμένεται να προσφέρει στον παίκτη νέες εμπειρίες και ευκαιρίες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, πριν την επάνοδό του στην ομάδα που κατέχει τα δικαιώματά του.

Η ενσωμάτωση στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης

Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους είχε ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις του με την ομάδα της Μπεσίκτας, δείχνοντας την άμεση προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον. Η Μπεσίκτας, ως σύλλογος της ευρωπαϊκής πλευράς της Πόλης, υποδέχθηκε τον Αμερικανό αθλητή, ο οποίος πλέον δεν θα χρειαστεί να μετακινηθεί.

Η οριστικοποίηση του δανεισμού σημαίνει ότι ο Ντε Τζούλιους δεν θα «το κουνήσει» από την Κωνσταντινούπολη για την αγωνιστική περίοδο που είναι προ των πυλών. Η παρουσία του στην ομάδα είναι πλέον δεδομένη, ενισχύοντας το ρόστερ της Μπεσίκτας για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η αναπροσαρμογή της ρήτρας αποδέσμευσης

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη συμφωνία είναι η ύπαρξη ρήτρας buy out στο συμβόλαιο του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους. Η ρήτρα αυτή, η οποία επιτρέπει την αποδέσμευση του παίκτη έναντι συγκεκριμένου ποσού, έχει υποστεί αναπροσαρμογή.

Συγκεκριμένα, το ποσό της ρήτρας buy out έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το ήδη υπάρχον. Αυτή η αλλαγή στο συμβόλαιο του Αμερικανού καλαθοσφαιριστή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την παραμονή ή την ενδεχόμενη μετακίνησή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta