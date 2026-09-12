Ντε Τσέρμπι για Ριτσάρλισον: «Είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες»

Ο προπονητής της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Ριτσάρλισον, υπογραμμίζοντας πως η απουσία του από την αποστολή της ομάδας για την Premier League είναι αποτέλεσμα των δικών του πράξεων. Ο 47χρονος τεχνικός παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αν ο παίκτης θα παραμείνει στον σύλλογο, ενώ παράλληλα εξέφρασε την αδυναμία του να ξεχάσει γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ο Ριτσάρλισον, από την πλευρά του, φέρεται να εξετάζει νομικές ενέργειες για την λύση του συμβολαίου του.

Οι δηλώσεις του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι

Ο Ιταλός τεχνικός, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, παρευρέθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει του επικείμενου αγώνα της Τότεναμ με την Έβερτον. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο προπονητής αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ριτσάρλισον, καθιστώντας σαφές ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν περιλαμβάνεται στα αγωνιστικά του πλάνα.

Ο Ντε Τσέρμπι τόνισε πως, ακόμη και αν ο Ριτσάρλισον παραμείνει στην ομάδα, δεν υπολογίζεται από τον ίδιο. Ερωτηθείς για το μέλλον του παίκτη, ο 47χρονος προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω (αν ο Ριτσάρλισον φύγει). Δεν ξέρω, δεν είναι δουλειά μου».

Η «εξορία» και η ευθύνη του παίκτη

Στις δηλώσεις του, ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την ευθύνη για την τρέχουσα κατάσταση του Ριτσάρλισον. Ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε πως για την «εξορία» του παίκτη από την 25μελή αποστολή της Τότεναμ για τους αγώνες της Premier League, δεν ευθύνεται κανείς άλλος παρά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και οι πράξεις του.

Ο προπονητής πρόσθεσε πως γνωρίζει πολύ καλά τι έχει κάνει ο σύλλογος για τον Ριτσάρλισον, ενώ παράλληλα ο Ριτσάρλισον γνωρίζει τι έχει κάνει ο ίδιος για τον σύλλογο. Αυτή η τοποθέτηση υποδηλώνει ότι η απόφαση να μείνει εκτός αποστολής βασίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και συμπεριφορές.

Το ναυάγιο της μεταγραφής και το αίτημα αποχώρησης

Ο Ριτσάρλισον αναμενόταν να αποχωρήσει από τον λονδρέζικο σύλλογο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μάλιστα, είχε ζητήσει από τον προπονητή της ομάδας, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, την άδεια να αναζητήσει μόνος του τον νέο σταθμό της καριέρας του. Ωστόσο, η μεταγραφή του στη Βάσκο ντα Γκάμα «ναυάγησε» ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή της.

Κατά συνέπεια, ο διεθνής επιθετικός παρέμεινε στα «σπιρούνια». Όπως όλα δείχνουν, ο Ριτσάρλισον θα παραμείνει στην Τότεναμ και την νέα σεζόν, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, παρά την επιθυμία του να αποχωρήσει και την αρχική προσπάθεια για μεταγραφή.

«Είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, παρά την αυστηρή του στάση, αναγνώρισε την προσωπικότητα του Βραζιλιάνου παίκτη. «Ο Ριτσάρλισον είναι καλός άνθρωπος», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός, προσθέτοντας ωστόσο μια σημαντική επιφύλαξη: «αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τι συνέβη τις τελευταίες 45 ημέρες...Ξέρω την αλήθεια».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει ότι υπήρξαν συγκεκριμένα περιστατικά ή συμπεριφορές κατά το διάστημα των τελευταίων περίπου ενάμιση μηνών, τα οποία επηρέασαν την απόφαση του προπονητή. Ο Ντε Τσέρμπι δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση αυτών των γεγονότων, επιλέγοντας να κρατήσει την «αλήθεια» για τον εαυτό του.

Εξετάζονται νομικές επιλογές

Μετά τις εξελίξεις αυτές, τα ρεπορτάζ από την Αγγλία αναφέρουν ότι ο Ριτσάρλισον διερευνά πλέον νομικές επιλογές. Στόχος του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή είναι να τερματίσει το συμβόλαιό του με την Τότεναμ. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να παραμείνει ελεύθερος και να έχει τη δυνατότητα να υπογράψει σε όποια ομάδα ο ίδιος επιθυμεί.

Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση του παίκτη να βρει λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με τον λονδρέζικο σύλλογο και τον προπονητή του. Η διερεύνηση νομικών οδών αποτελεί μια σοβαρή εξέλιξη στην υπόθεση του Ριτσάρλισον και της Τότεναμ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta