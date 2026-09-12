Ο Μπετζέκι με ιστορικό ρεκόρ στην pole position του Μιζάνο

Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia έγραψε ιστορία στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σαν Μαρίνο, κατακτώντας την pole position στην πίστα του Μιζάνο. Ο Ιταλός αναβάτης σημείωσε έναν απίστευτο γύρο, κατεβαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία κάτω από το ψυχολογικό φράγμα του 1:30. Η επίδοση αυτή τον έφερε στην κορυφή, αφήνοντας πίσω του ισχυρούς αντιπάλους όπως ο Μαρκ Μάρκεθ και ο Φερμίν Αλντεγκέρ, και προετοιμάζει το έδαφος για μια συναρπαστική μάχη ενόψει του Σπριντ.

Ο ιστορικός γύρος του Μπετζέκι

Ο Μάρκο Μπετζέκι πραγματοποίησε έναν γύρο που θα μείνει ανεξίτηλος στην ιστορία της πίστας του Μιζάνο. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia έγινε ο πρώτος στην ιστορία των Grand Prix που κατάφερε να κατέβει κάτω από το 1:30, σταματώντας το χρονόμετρο στο εκπληκτικό 1:29.982. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη pole position για τον Μπετζέκι αυτή τη σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Ο Ιταλός αναβάτης αξιοποίησε πλήρως τη δυναμική της μοτοσικλέτας του, της RS-GP, και την εκρηκτικότητά του στο τρίτο sector. Με αυτή την επίδοση, ο Μπετζέκι συνέτριψε το προηγούμενο απόλυτο ρεκόρ γύρου, αφήνοντας πίσω του όλα τα μεγάλα φαβορί και αναδεικνύοντας την κυριαρχία του στην ιταλική πίστα.

Η μάχη για την πρώτη σειρά της εκκίνησης

Η μάχη για την κορυφή στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαν Μαρίνο εξελίχθηκε σε έναν συγκλονιστικό ιταλο-ισπανικό «πόλεμο». Στη δεύτερη θέση της εκκίνησης θα παραταχθεί ο Μαρκ Μάρκεθ, οδηγώντας την εργοστασιακή Ducati Desmosedici. Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής είχε μια επεισοδιακή διαδικασία στο Q2, καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρώτη του γρήγορη προσπάθεια λόγω έντονου κουνήματος της μοτοσικλέτας του στην ταχύτατη στροφή Κουρβόνε.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μάρκεθ πίεσε στο όριο στο δεύτερο σετ ελαστικών. Αν και έκανε ένα λάθος στην αρχή του γύρου του, κατάφερε να γράψει χρόνο 1:30.180, μένοντας 0,198 δευτερόλεπτα μακριά από τον άπιαστο χρόνο του poleman. Την πρώτη σειρά του grid έκλεισε η μεγάλη έκπληξη του τριημέρου, ο Φερμίν Αλντεγκέρ, ο οποίος οδηγεί την περσινή Ducati της Gresini.

Ο νεαρός Ισπανός, αφού πέρασε με επιτυχία από το Q1, βρήκε επιπλέον δύο δέκατα του δευτερολέπτου στην τελική περίοδο. Με χρόνο 1:30.350, εξασφάλισε τη δεύτερη φετινή του εκκίνηση από την πρώτη γραμμή, ολοκληρώνοντας μια ονειρική εμφάνιση και εντυπωσιάζοντας τους πάντες.

Η δεύτερη σειρά και οι εκπλήξεις

Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης ανοίγει ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati. Παρά την πτώση του στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας στη στροφή 4, ο Ιταλός αναβάτης κατάφερε να διατηρήσει την 4η θέση, δείχνοντας ψυχραιμία και ταχύτητα.

Δίπλα του, στην 5η θέση, θα εκκινήσει ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, με τη δεύτερη εργοστασιακή Aprilia. Η τελευταία του επίθεση για έναν καλύτερο χρόνο χάλασε στην έξοδο της Τραμόντο, στερώντας του μια ενδεχομένως καλύτερη θέση. Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσε ο Λούκα Μαρίνι, ο οποίος πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό γύρο και αναδείχθηκε η ταχύτερη Honda της διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητά του.

Οι υπόλοιποι αναβάτες και το Q1

Πιο πίσω στο grid, ο Πέδρο Ακόστα έφερε την KTM στην 7η θέση, δείχνοντας σταθερότητα. Μπροστά του θα βρεθεί ο Φράνκο Μορμπιντέλι, ο οποίος κατέκτησε την 8η θέση, αλλά κουβαλάει ποινή Long Lap για τον κυριακάτικο αγώνα, κάτι που θα επηρεάσει την πορεία του.

Ο Άλεξ Μάρκεθ, ο Ισπανός της Gresini, είχε ένα απογοητευτικό Q2, καθώς περιορίστηκε στην 9η θέση μετά από δύο πτώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τη δεκάδα έκλεισε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Aprilia, ενώ ακολουθούν οι Γιόχαν Ζαρκό και Πολ Εσπαργκαρό, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν στον αγώνα.

Η μεγαλύτερη ανατροπή του Σαββάτου γράφτηκε στο Q1, όπου δύο κορυφαία ονόματα έμειναν εκτός μάχης για τις πρώτες θέσεις. Ανάμεσά τους ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος ήταν η ταχύτερη Yamaha, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q2, αποτελώντας μία από τις εκπλήξεις της ημέρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta