Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα σε φιλικό, αναζητώντας βελτιώσεις

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε μία ακόμη φιλική νίκη στην προετοιμασία του, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 89-87. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα να αξιολογήσει την κατάσταση της ομάδας του και να εντοπίσει σημεία που χρήζουν βελτίωσης ενόψει της απαιτητικής σεζόν.

Η φιλική αναμέτρηση και η ανατροπή

Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον τρόπο να φτάσουν στη νίκη απέναντι στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, παρότι χρειάστηκε να ανατρέψουν την κατάσταση. Το παιχνίδι, το οποίο ήταν το πρώτο του τουρνουά, ολοκληρώθηκε με σκορ 89-87 υπέρ του Ολυμπιακού.

Αυτού του είδους οι αγώνες θεωρούνται σημαντικοί κυρίως για τους προπονητές, καθώς τους επιτρέπουν να διαπιστώσουν τις αδυναμίες της ομάδας τους και να καθορίσουν τους τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω δουλειά. Η σεζόν που έρχεται αναμένεται να είναι μακρά και γεμάτη προκλήσεις, καθιστώντας την αξιολόγηση αυτής της φάσης της προετοιμασίας ιδιαίτερα κρίσιμη.

Αμυντικές αδυναμίες στο πρώτο ημίχρονο

Η εικόνα του Ολυμπιακού, ειδικά στον αμυντικό τομέα κατά το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα, δεν ήταν η επιθυμητή. Οι Πειραιώτες δέχθηκαν συνολικά 55 πόντους, με τους Σέρβους να εκτελούν με μεγάλη άνεση από την περιφέρεια, συγκεκριμένα από τα 6.75 μέτρα.

Επιπλέον, ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε αρκετές βολές μετά από προσπάθειες για τρίποντο, γεγονός που υποδηλώνει παθητική άμυνα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Η ομάδα έδειξε έλλειψη σκληράδας στο παιχνίδι της, έχασε μονομαχίες 50-50 και αντιμετώπισε δυσκολίες στα ριμπάουντ, όπου ο Ερυθρός Αστέρας κυριάρχησε με 42 έναντι 27 συνολικά.

Η σημασία της άμυνας για τον Ολυμπιακό

Παρά την ιστορική σεζόν που προηγήθηκε, ένα στοιχείο που φάνηκε να λείπει από τους «ερυθρόλευκους» ήταν το «μπασκετικό ξύλο». Δεν αξιοποιούσαν σωστά τα φάουλ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κόψουν τον ρυθμό της αντίπαλης ομάδας. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας, με τον Μονέκε να βρίσκει μεγάλα σουτ, είχε μόλις δύο φάουλ από τον Ολυμπιακό δύο λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου.

Η ανατροπή στην αναμέτρηση ήρθε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου η άμυνα του Ολυμπιακού βελτιώθηκε σημαντικά. Σε αυτή την περίοδο, οι Πειραιώτες δέχθηκαν μόλις 11 πόντους. Μάλιστα, το τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε έναν πόντο, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της άμυνας στην τελική έκβαση.

Οι επιδόσεις των παικτών και τα σημεία βελτίωσης

Ο Σάσα Βεζένκοβ πραγματοποίησε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Η συμβολή του δεν περιορίστηκε μόνο στο τρίποντο που χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, αλλά και στη συνολική του εικόνα. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους, έχοντας 1/2 βολές, 6/8 δίποντα και 1/4 τρίποντα. Επίσης, κατέγραψε 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Εκτός από τον Βεζένκοβ, καλή εικόνα παρουσίασαν και οι Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ και Τζόσεφ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός χρειάζεται ακόμα βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι. Η ομάδα υπέπεσε σε αρκετά λάθη, φτάνοντας τα 11, ενώ ο αριθμός των ομαδικών ασίστ ήταν 17, που δεν θεωρείται μεγάλος. Το γεγονός ότι δύο από τους τρεις point guard είναι καινούργιοι, καθιστά λογικό να μην εκτελούνται όλα τα plays με τον ιδανικότερο τρόπο.

Τα συμπεράσματα του προπονητή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να κρατήσει τα θετικά στοιχεία από τη νίκη και να εργαστεί για την τελειοποίησή τους. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι η διόρθωση των όποιων ατελειών. Τα φιλικά παιχνίδια δεν είναι για να προκαλούν ούτε ενθουσιασμό ούτε απογοήτευση, αλλά αποτελούν ένα εργαλείο για τον προπονητή ώστε να αναγνωρίσει τις αδυναμίες της ομάδας του και να καθορίσει τους τομείς στους οποίους απαιτείται βελτίωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta