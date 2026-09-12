Ο Ολυμπιακός αλλάζει προπονητή: Η παράδοση των αποτελεσμάτων και οι μεταγραφικές κινήσεις

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σήμερα μπροστά στο πρώτο του παιχνίδι μετά την αλλαγή προπονητή, με τον Ιμανόλ να αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας, αντικαθιστώντας τον Μεντιλίμπαρ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρνει στο προσκήνιο την παράδοση των αποτελεσμάτων που σημειώνει ο σύλλογος όταν προβαίνει σε αλλαγή προπονητή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Παράλληλα, το μεταγραφικό παζάρι παραμένει σε κίνηση για τους «ερυθρόλευκους», με ονόματα όπως ο Αλεξάντρ Ζαουέ και ο Παουλίνιο να απασχολούν την επικαιρότητα.

Η παράδοση του Ολυμπιακού στις αλλαγές προπονητών

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, στο blog του στο Gazzetta, καταγράφει τα αποτελέσματα που έχει φέρει ο Ολυμπιακός όταν αλλάζει προπονητή κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η ανάλυση αυτή εστιάζει στις περιπτώσεις όπου η αλλαγή συμβαίνει εν μέσω της αγωνιστικής περιόδου και όχι στην έναρξη της, όπως ακριβώς συνέβη και τώρα με την ανάληψη του Ιμανόλ στον πάγκο της ομάδας, αντικαθιστώντας τον Μεντιλίμπαρ. Το σημερινό παιχνίδι αποτελεί το πρώτο για τον Ολυμπιακό μετά τη συγκεκριμένη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Το δείγμα που εξετάζεται από τον δημοσιογράφο καλύπτει μία περίοδο 15 ετών, ξεκινώντας από την εποχή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στην ηγεσία του συλλόγου. Αυτή η χρονική περίοδος επιλέχθηκε για να προσφέρει μια σαφή εικόνα της απόδοσης της ομάδας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Στην καταγραφή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα που σημείωσε η ομάδα υπό την καθοδήγηση υπηρεσιακών προπονητών, οι οποίοι παρέμειναν στον πάγκο του Ολυμπιακού για κάποια παιχνίδια, συμπληρώνοντας το δείγμα της έρευνας.

Οι εξελίξεις για τον Αλεξάντρ Ζαουέ

Ο γαλλικός Τύπος παρουσιάζει δύο διαφορετικές εκδοχές σχετικά με την πιθανή μεταγραφή του Αλεξάντρ Ζαουέ από την Μπαστιά. Η μία εκδοχή φέρει τον 21χρονο μεσοεπιθετικό πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, με το ποσό της μεταγραφής να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η πληροφορία αυτή υποδηλώνει ένα σοβαρό ενδιαφέρον από την πλευρά των «ερυθρολεύκων» για την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, υπάρχει και μία δεύτερη εκδοχή που αναφέρει ότι ο Ζαουέ βρίσκεται κοντά στη Ρεμς. Σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, η Ρεμς φέρεται να έχει καταθέσει από χθες μία ανταγωνιστική πρόταση, κάνοντας «κόντρα ρελάνς», και να βρίσκεται σε πιο πλεονεκτική θέση για να συμφωνήσει με τον παίκτη. Η προτίμηση του Ζαουέ να παραμείνει στη Γαλλία φέρεται να είναι ο βασικός λόγος αυτής της εξέλιξης, επηρεάζοντας την τελική του απόφαση.

Η περίπτωση του Παουλίνιο

Στο μέτωπο των μεταγραφών, η απόκτηση του Παουλίνιο από τον Ολυμπιακό δεν προχωράει, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Μεξικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος γκολτζής αρνήθηκε την προοπτική να επιστρέψει στην Ευρώπη και επέλεξε να παραμείνει στην Τολούκα. Η άρνηση αυτή αποτελεί απάντηση στο γνήσιο ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Ολυμπιακός, προσφέροντας στον 33χρονο επιθετικό την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ο λόγος της άρνησης του ποδοσφαιριστή είναι ότι νιώθει άνετα στο Μεξικό, όπου είναι πολύ βολεμένος με την οικογένειά του και ευχαριστημένος με την ομάδα του, την Τολούκα. Ο Παουλίνιο έχει μάλιστα συμβόλαιο με τον μεξικανικό σύλλογο έως το 2029, γεγονός που ενισχύει την επιθυμία του να παραμείνει εκεί. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο παίκτης ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό για την πρόταση, αλλά επέλεξε να μην την αποδεχθεί.

Ο Παουλίνιο χαίρει μεγάλης εκτίμησης και λατρείας στην Τολούκα, καθώς έχει εντυπωσιακά στατιστικά από την παρουσία του στην ομάδα. Κατά μέσο όρο, σημειώνει ένα γκολ ή μία ασίστ σε κάθε παιχνίδι του στο Μεξικό, επιδεικνύοντας αυτή την εκπληκτική απόδοση για πάνω από μία διετία. Αυτή η σταθερή και υψηλή απόδοση συνέβαλε στην απόφασή του να παραμείνει στο Μεξικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta