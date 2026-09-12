Ο Ολυμπιακός στην Κύπρο: Αυτόγραφα από Φουρνιέ και Γουόρντ και νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Λευκωσία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσία της ομάδας στην κυπριακή πρωτεύουσα εντάσσεται στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», προσφέροντας στους «ερυθρόλευκους» την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, η επίσκεψη του Ολυμπιακού στην Κύπρο προσέφερε και στιγμές χαράς στους πολυάριθμους φιλάθλους της ομάδας, με τους Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Γουόρντ να υπογράφουν αυτόγραφα, ικανοποιώντας τους οπαδούς που συγκεντρώθηκαν για να τους συναντήσουν από κοντά.

Η παρουσία του Ολυμπιακού στην Κύπρο

Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει μεταβεί στην Κύπρο, επιλέγοντας τη Λευκωσία ως βάση της, για να συμμετάσχει στο καθιερωμένο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Το τουρνουά αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας των «ερυθρολεύκων» ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, επιτρέποντας στους προπονητές να αξιολογήσουν την κατάσταση των παικτών και να δοκιμάσουν διάφορα συστήματα.

Η επιλογή της Κύπρου για την προετοιμασία δίνει παράλληλα την ευκαιρία στους φίλους του Ολυμπιακού που διαμένουν στο νησί να έρθουν σε επαφή με την αγαπημένη τους ομάδα. Η παρουσία των παικτών και του τεχνικού επιτελείου στη Λευκωσία δημιουργεί ένα κλίμα ενθουσιασμού, καθώς οι οπαδοί αναζητούν κάθε ευκαιρία να βρεθούν κοντά στους αθλητές τους.

Η νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα

Στο πλαίσιο των φιλικών αναμετρήσεων του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου τον Ερυθρό Αστέρα. Σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε ως εντυπωσιακός, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επιβληθούν με σκορ 89-87, δείχνοντας σημάδια καλής αγωνιστικής κατάστασης.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα κλειστή και κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Σάσα Βεζένκοβ να αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα. Ο παίκτης του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μια «clutch» εμφάνιση στο φινάλε του αγώνα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του. Αυτό ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι των Πειραιωτών επί κυπριακού εδάφους, δίνοντας μια πρώτη γεύση της δυναμικής τους.

Η συνάντηση με τους φιλάθλους

Το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, η Λευκωσία «πλημμύρισε» από φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο Χίλτον. Μια πλειάδα οπαδών των «ερυθρολεύκων» βρέθηκε εκεί με σκοπό να εκφράσει την αγάπη της για την ομάδα και να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί.

Η συγκέντρωση των φιλάθλων στο Χίλτον αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους ίδιους να έρθουν σε άμεση επαφή με τους παίκτες. Ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος, καθώς μικροί και μεγάλοι περίμεναν υπομονετικά για να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους αθλητές και να μοιραστούν μαζί τους στιγμές χαράς.

Αυτόγραφα και φωτογραφίες με τα τρόπαια

Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Χίλτον είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τα τρόπαια της ομάδας, μια εμπειρία που προσέφερε ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια. Τα τρόπαια, σύμβολα των επιτυχιών του Ολυμπιακού, αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους οπαδούς, οι οποίοι απαθανάτισαν τη στιγμή.

Παράλληλα, οι συγκεντρωμένοι οπαδοί «άρπαξαν την ευκαιρία» να συλλέξουν αυτόγραφα από δύο σημαντικούς παίκτες της ομάδας, τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τάισον Γουόρντ. Οι δύο αθλητές υπέγραψαν σε φανέλες, μπάλες και άλλα αναμνηστικά, προσφέροντας στους φιλάθλους ένα προσωπικό ενθύμιο από τη συνάντησή τους. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε και σε βίντεο, αποτυπώνοντας τον παλμό και τη χαρά που επικράτησε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta