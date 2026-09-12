Πρεμιέρα σήμερα για το κύπελλο UNICEF Trophy στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027

Το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών – “UNICEF Trophy” ξεκινάει σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας την αυλαία της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Η διοργάνωση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης, με τη συμμετοχή ομάδων από τη National League 1 και τη National League 2. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ αναμένεται να παρακολουθήσουν μια σειρά από αναμετρήσεις σε διάφορα γήπεδα της χώρας.

Η έναρξη της διοργάνωσης

Η αγωνιστική περίοδος 2026-2027 στο ελληνικό μπάσκετ κάνει ποδαρικό με το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών, το οποίο φέρει την ονομασία “UNICEF Trophy”. Η πρεμιέρα της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, με την διεξαγωγή των πρώτων αναμετρήσεων.

Στην Α’ Φάση του Κυπέλλου συμμετέχουν ομάδες που αγωνίζονται στις κατηγορίες National League 1 και National League 2. Οι αγώνες της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν σε διάφορα γήπεδα, ξεκινώντας κυρίως στις 17:00, με μία εξαίρεση που θα αρχίσει νωρίτερα.

Αναμετρήσεις στην Αττική

Στο κλειστό γυμναστήριο Δαϊς, στις 17:00, ο Δούκας θα υποδεχθεί τον ΚΟ Χολαργού. Τον αγώνα θα διευθύνουν οι κ.κ. Παπαδόπουλος Χρ., Πολάτογλου και Κουτίβης, με κομισάριο τον κ. Γιαλιά.

Στο Στ. Βενέτης, επίσης στις 17:00, το Αιγάλεω θα αναμετρηθεί με το Π. Φάληρο. Διαιτητές της συνάντησης θα είναι οι κ.κ. Κοϊμτζόγλου, Ραπτογιάννης και Πετράκης Ι., ενώ χρέη κομισάριου θα εκτελέσει ο κ. Ζερβούδης.

Στην Αργυρούπολη, στο γήπεδο Αργοναυτών, στις 17:00, ο Ερμής Αργυρούπολης θα φιλοξενήσει τον Έσπερο ΓΣ Λαμίας. Την τριάδα των διαιτητών αποτελούν οι κ.κ. Στρέμπας, Ρώτας και Σερίφης, με τον κ. Καρούντζο ως κομισάριο.

Επιπλέον, στο Πανελληνίου, στις 17:00, ο Πανελλήνιος θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό Διστόμου. Οι κ.κ. Καραπαπάς, Ουσταμπασίδης και Σκάρας θα είναι οι διαιτητές, ενώ ο κ. Καλαφάτης θα είναι ο κομισάριος.

Αγώνες στην περιφέρεια

Στο Περιβόλας, στις 17:00, ο Απόλλων Π. θα υποδεχθεί τον Ηλυσιακό. Τον αγώνα θα σφυρίξουν οι κ.κ. Κωνσταντινίδου, Λογοθέτης και Ελ Ανύ, με κομισάριο τον κ. Καράτσαλο.

Στο Τ. Βογιατζής, στις 17:00, η ΑΜ Ελευσίνας θα αναμετρηθεί με το Σπόρτιγκ. Διαιτητές θα είναι οι κ.κ. Αργυρούδης, Τζανετάκης και Ιωάννου, με τον κ. Φλώρο ως κομισάριο.

Στο γήπεδο Γαργαλιάνων, στις 17:00, οι Γαργαλιάνοι θα υποδεχθούν τον Ιωνικό Ν. Οι διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι κ.κ. Ρίζος, Νάστος και Μπακετέα, ενώ κομισάριος θα είναι ο κ. Γιαλικάρης.

Ξεχωριστή ώρα έναρξης και αναμέτρηση στην Καρδίτσα

Μία αναμέτρηση θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 16:30, στο γήπεδο της Κέρκυρας, όπου ο Ιόνιος θα υποδεχθεί το Πανόραμα. Την τριάδα των διαιτητών αποτελούν οι κ.κ. Λιότσιος, Τούσης και Γκούμας, με κομισάριο τον κ. Μιχαλόπουλο.

Τέλος, στο Γ. Μπουρούσης, στις 17:00, η Αναγέννηση Καρδίτσας θα αντιμετωπίσει τον Ιωνικό Ιωνίας. Οι διαιτητές του αγώνα θα είναι οι κ.κ. Μαραμής, Κοντογιάννης και Γιατρόπουλος, ενώ ο κ. Τέγα θα εκτελέσει χρέη κομισάριου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta