Βαγγέλης Καράμπουλας: «Έχω ακόμα την “τρέλα” για το μπάσκετ»

Ο Βαγγέλης Καράμπουλας, ο νέος γκαρντ του Τήρωνα Αγίων Θεοδώρων, μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio. Στη συνέντευξή του, αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα της ομάδας που αγωνίζεται στην National League 2, στον 1ο όμιλο. Ο έμπειρος αθλητής περιέγραψε την αγάπη και το πάθος του για το μπάσκετ ως μια διαρκή «τρέλα».

Η επιλογή του Τήρωνα Αγίων Θεοδώρων

Ο Βαγγέλης Καράμπουλας εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του Τήρωνα Αγίων Θεοδώρων, παρά το γεγονός ότι είχε προτάσεις και από τη National League 1. Όπως ανέφερε, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά της ομάδας, κάτι που έπαιξε ρόλο στην απόφασή του.

«Εγώ είχα προτάσεις και από τη National League 1, αλλά επέλεξα τον Τήρωνα για δικούς μου λόγους. Φαίνονται μια χαρά οι συνθήκες στην ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως δεν επιθυμούσε να αγωνιστεί στην National League 1, κυρίως λόγω της ηλικίας του.

Ο ρόλος και οι προσδοκίες

Παρόλο που αναζητούσε ένα πιο «χαλαρό» περιβάλλον, ο Καράμπουλας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μάθει να είναι χαλαρός στο παιχνίδι. «Δεν είναι ότι δε μπορώ την πίεση, ούτως ή άλλως έχω μάθει να ζω μ’ αυτήν, απλά ήθελα να είμαι λίγο πιο… χαλαρός, χωρίς να λέω ότι η κατηγορία είναι χαλαρή», τόνισε.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι άνθρωποι της ομάδας έχουν προσδοκίες από αυτόν και ευχήθηκε να μπορέσει να βοηθήσει τον Τήρωνα τη φετινή σεζόν. Ο έμπειρος γκαρντ συζήτησε επίσης με τον προπονητή της ομάδας, Παναγιώτη Ζωντό, για τον ρόλο του.

Συνεργασία με τον προπονητή και τους νεότερους

Ο Βαγγέλης Καράμπουλας αποκάλυψε πως γνωρίζει τον κόουτς Ζωντό πάρα πολλά χρόνια, καθώς υπήρξαν αντίπαλοι από την εποχή του Σπόρτιγκ. Ο προπονητής του ζήτησε να βοηθήσει όσο μπορεί και τα νέα παιδιά της ομάδας, πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

«Αν εξαιρέσεις εμένα και το Αβραμίδη, οι υπόλοιποι είναι 30 χρονών και κάτω», σημείωσε ο Καράμπουλας, υπογραμμίζοντας τη νεανική σύνθεση του ρόστερ. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι να παίξει γρήγορα, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες των νεαρών αθλητών.

Η «τρέλα» για το μπάσκετ και ο ανταγωνισμός

Ο Καράμπουλας αναφέρθηκε εκτενώς στην «τρέλα» που τον διακατέχει για το μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια. Παρόλο που το άθλημα αποτελούσε και βιοποριστικό θέμα, η αγάπη για το παιχνίδι ήταν πάντα πρωταρχική.

Θυμήθηκε τις εποχές που μεγάλωσε, όπου υπήρχε τεράστιος ανταγωνισμός. «Παλιά για να παίξεις στην κορυφαία κατηγορία θα έπρεπε να ήσουν παικταράς», είπε χαρακτηριστικά. Περιέγραψε την εμπειρία του από τις χαμηλότερες κατηγορίες, όταν από τα παιδικο-εφηβικά του Σπόρτιγκ στην τότε Α1, βρέθηκε να αγωνίζεται στη Β’ Εθνική σε μικρή ηλικία.

Η πορεία στις κατηγορίες και ο «Μίστερ Άνοδος»

Στη Β’ Εθνική, όπως ανέφερε, οι «σφαλιάρες» ήταν απανωτές, καθώς υπήρχαν «παικταράδες σε όλες τις ομάδες». Ο Βαγγέλης Καράμπουλας σχολίασε επίσης το προσωνύμιο «Μίστερ Άνοδος» που τον συνοδεύει.

Διευκρίνισε ότι η επιτυχία των ανόδων δεν οφείλεται αποκλειστικά σε αυτόν, αλλά στο ότι βρισκόταν σε καλές ομάδες. «Δεν ήμουν μόνος μου, δεν πήρα καμία ομάδα απ’ το χέρι και την ανέβασα… Ήμουν κομμάτι των ανόδων», δήλωσε με ειλικρίνεια.

«Αν τη χρονιά που ήμουν στη Νέα Κηφισιά ήμουν στον ΟΦΗ, δε θα ανέβαινα, ακόμα κι αν έκανα… παπάδες», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι έπαιζε καλά, αλλά ήταν και μέλος πολύ καλών συνόλων. Η αλήθεια, όπως είπε, βρίσκεται κάπου στη μέση, και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τους κόπους σου να ανταμείβονται με επιτυχίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta