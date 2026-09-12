Ο Μπρούμα στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, συμφωνία 1+1 ετών

Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Μπρούμα, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η μεταγραφή του 31χρονου ποδοσφαιριστή αναμένεται να ολοκληρωθεί ως ελεύθερου, μετά τη συμφωνία του με την Μπενφίκα για την πρόωρη λύση του συμβολαίου του. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται μία ανάσα από την υπογραφή συμβολαίου 1+1 ετών με τον έμπειρο παίκτη, ενισχύοντας τα άκρα της επίθεσής τους.

Η μεταγραφή στον Άρη και η συμφωνία

Ο Άρης προχωρά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής κίνησης για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του, με την περίπτωση του Μπρούμα να εισέρχεται στο τελικό της στάδιο. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ξεκινήσει επαφές εδώ και αρκετές ημέρες, συζητώντας τόσο με την πλευρά του 31χρονου εξτρέμ όσο και με την Μπενφίκα, αναζητώντας την κατάλληλη φόρμουλα για τη μετακίνησή του στη Θεσσαλονίκη.

Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα «Record», ο Μπρούμα κατέληξε σε συμφωνία με την Μπενφίκα για την πρόωρη λύση του συμβολαίου του. Το συμβόλαιο αυτό είχε αρχική διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

Άφιξη στη Θεσσαλονίκη και όροι συμβολαίου

Αρχικά, είχε εξεταστεί το σενάριο του δανεισμού του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή. Μετά την πρόωρη λύση του συμβολαίου του, ο Μπρούμα μπορεί πλέον να μετακινηθεί στον Άρη ως ελεύθερος. Ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες συζητήσεις με τη διοίκηση του Άρη.

Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και οι συζητήσεις οδηγήσουν σε συμφωνία, θα ακολουθήσουν οι υπογραφές των συμβολαίων. Οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν, δηλαδή 1+1 έτη.

Η πλούσια καριέρα του Πορτογάλου εξτρέμ

Ο Μπρούμα διαθέτει σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αγωνιστεί σε αρκετές γνωστές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Γαλατάσαραϊ, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Λειψία, η Αϊντχόφεν, η Μπράγκα και η Μπενφίκα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ είναι επίσης γνώριμος στην ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό κατά τη σεζόν 2020/21. Τότε, είχε καταγράψει συνολικά 33 συμμετοχές, σημειώνοντας εννέα γκολ και προσφέροντας τρεις ασίστ στην ομάδα του Πειραιά.

Η δύσκολη περασμένη σεζόν

Η τελευταία αγωνιστική χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον Μπρούμα. Ο ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, ένας σοβαρός τραυματισμός που τον κράτησε εκτός αγωνιστικών χώρων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ρήξη συνέβη κατά τη διάρκεια του Eusébio Cup, σε αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Λόγω του τραυματισμού του, οι συμμετοχές του Πορτογάλου εξτρέμ την περασμένη σεζόν ήταν περιορισμένες. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε μόλις τρία επίσημα παιχνίδια, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την παρουσία του στους αγώνες της Μπενφίκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta