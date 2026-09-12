Ολυμπιακός: Πλήθος φιλάθλων στη Λευκωσία για φωτογραφίες με τα τρόπαια

Μεγάλη προσέλευση φιλάθλων του Ολυμπιακού σημειώθηκε το Σάββατο στη Λευκωσία, με εκατοντάδες υποστηρικτές της ομάδας να σχηματίζουν ουρές στο ξενοδοχείο Χίλτον. Σκοπός τους ήταν να φωτογραφηθούν με τα τρόπαια της αγαπημένης τους ομάδας, εκδηλώνοντας τον ενθουσιασμό τους για τις επιτυχίες του συλλόγου.

Πλήθος φιλάθλων στο Χίλτον της Λευκωσίας

Το Σάββατο, το ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία κατακλύστηκε από φιλάθλους του Ολυμπιακού, δημιουργώντας το... αδιαχώρητο. Οι υποστηρικτές της ομάδας του Πειραιά σχημάτισαν μια πελώρια ουρά, περιμένοντας υπομονετικά την ευκαιρία να απαθανατίσουν τη στιγμή δίπλα στα βαρύτιμα τρόπαια του συλλόγου. Η επιθυμία τους να φωτογραφηθούν με τα τρόπαια ήταν έκδηλη, καθώς αδημονουσαν για αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Η παρουσία των ερυθρόλευκων οπαδών ήταν εντυπωσιακή, με την προσέλευση να είναι τόσο μεγάλη που θύμιζε παροξυσμό. Η εικόνα της ατελείωτης ουράς έξω από το Χίλτον αποτύπωνε τον ισχυρό δεσμό των φιλάθλων με την ομάδα και την αγάπη τους για τις διακρίσεις που έχει κατακτήσει.

Η παρουσία του Ολυμπιακού στην Κύπρο

Η ομάδα του Ολυμπιακού βρίσκεται στο «Νησί της Αφροδίτης», όπως αναφέρεται η Κύπρος, και συγκεκριμένα στη Λευκωσία. Η επίσκεψη αυτή γίνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Το τουρνουά αποτελεί μέρος της προετοιμασίας των Πειραιωτών ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των επερχόμενων αναμετρήσεων.

Η επιλογή της Κύπρου για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του τουρνουά έδωσε την ευκαιρία στους Κύπριους φιλάθλους του Ολυμπιακού να έρθουν σε επαφή με την αγαπημένη τους ομάδα και να εκδηλώσουν τον ενθουσιασμό τους, όπως φάνηκε και από την προσέλευση για τις φωτογραφίες με τα τρόπαια.

Νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα με τρίποντο του Βεζένκοβ

Στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα έδωσαν έναν συγκλονιστικό αγώνα την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Αντιμετώπισαν τον Ερυθρό Αστέρα και κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 89-87, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Η νίκη αυτή κρίθηκε στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, χάρη σε μια τρίποντη «βόμβα» του Σάσα Βεζένκοβ. Η κρίσιμη αυτή ενέργεια του παίκτη του Ολυμπιακού διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, προσφέροντας μια σημαντική επικράτηση στην ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της.

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων για τα βαρύτιμα τρόπαια

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τα τρόπαια της ομάδας ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου. Από νωρίς το πρωί, οι υποστηρικτές της ομάδας του λιμανιού άρχισαν να συρρέουν στο Χίλτον, δημιουργώντας μια ατελείωτη σειρά αναμονής. Η επιθυμία τους να βγάλουν έστω και μία φωτογραφία με τα βαρύτιμα τρόπαια του συλλόγου ήταν τόσο έντονη, που πολλοί περίμεναν για αρκετή ώρα.

Τα τρόπαια, σύμβολα των επιτυχιών και των διακρίσεων του Ολυμπιακού, αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους φιλάθλους, οι οποίοι ήθελαν να μοιραστούν αυτή τη στιγμή με την ομάδα τους. Η εικόνα του πλήθους που αδημονεί να φωτογραφηθεί με τα κεκτημένα του συλλόγου αποτελεί απόδειξη της αφοσίωσης και της αγάπης που τρέφουν για τον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta