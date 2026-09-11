Λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη αναμέτρησή τους στο IBT Crete 2026, ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας συναντήθηκαν ξανά στο παρκέ. Αυτή τη φορά, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Οι Πειραιώτες κατάφεραν να επικρατήσουν για άλλη μια φορά των Σέρβων, κερδίζοντας με σκορ 89-87 σε ένα αγχωτικό παιχνίδι.

Η αγχωτική επικράτηση και ο ρόλος του Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε μια αγχωτική νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα, με τον Σάσα Βεζένκοφ να αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση του αγώνα. Ένα λεπτό πριν από το φινάλε, ο Βεζένκοφ μείωσε το σκορ σε 86-87 με καλάθι και φάουλ, κρατώντας την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Αμέσως μετά, ο ίδιος παίκτης πέτυχε ένα κρίσιμο τρίποντο στον αιφνιδιασμό, διαμορφώνοντας το σκορ σε 89-87. Αυτή η ενέργεια προήλθε μετά από ένα κλέψιμο του Γιάν Μοντέρο, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην άμυνα των Πειραιωτών σε κρίσιμες στιγμές.

Η τελευταία κατοχή και η άμυνα του Ολυμπιακού

Στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, οι Σέρβοι είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη ή την ισοφάριση. Οι Μπάλντουιν και Νουόρα αστόχησαν σε προσπάθειες τριών πόντων, αλλά η ομάδα του Βελιγραδίου κατάφερε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας, με 9.3 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του αγώνα.

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Ίμπον Ναβάρο, κάλεσε τάιμ άουτ για να οργανώσει την τελευταία επίθεση. Ο Τζόουνς ανέλαβε την επαναφορά, αλλά ο Νουόρα παγιδεύτηκε στη γωνία από την άμυνα του Γουορντ. Στην τελική προσπάθεια, ο Τζόουνς δεν κατάφερε να σκοράρει, αντιμετωπίζοντας την αποτελεσματική άμυνα του Μοντέρο, διασφαλίζοντας έτσι τη νίκη για τον Ολυμπιακό.

Οι διακριθέντες παίκτες των δύο ομάδων

Για τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοφ ξεχώρισε στο φετινό του ντεμπούτο, σημειώνοντας 22 πόντους και μαζεύοντας 4 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πρόσθεσε 16 πόντους και μοίρασε 3 ασίστ. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έδωσε πολύτιμες λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο, τελειώνοντας τον αγώνα με 11 πόντους.

Ο Γιάν Μοντέρο, εκτός από το κλέψιμο που οδήγησε στο κρίσιμο τρίποντο του Βεζένκοφ, πραγματοποίησε εξαιρετικές άμυνες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, καταγράφοντας 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα, κορυφαίοι αναδείχθηκαν ο Τσίμα Μονέκε με 17 πόντους (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/2 βολές), ο Τζόρνταν Νουόρα με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, καθώς και ο Τζόναθαν Μότλι με 15 πόντους.

Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο είχε 15/34 τρίποντα, 23 ασίστ, αλλά και 19 λάθη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η συνέχεια της προετοιμασίας των Πειραιωτών

Η προετοιμασία των Πειραιωτών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ετοιμάζεται για το επόμενο δυνατό φιλικό. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό τεστ.

Αυτή η αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ θα είναι ένα πολύ δυνατό crash test για τον Ολυμπιακό, λίγο πριν από το επίσημο τζάμπολ της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του επιδιώκουν να βελτιώσουν την αγωνιστική τους κατάσταση και να ενσωματώσουν τα νέα πρόσωπα, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που ξεκινούν σύντομα.

Αναλυτικά τα στατιστικά των ομάδων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουορντ 8 (1 τρίποντο), Μοντέρο 8 (2 τρίποντα), Βεζένκοβ 22 (1 τρίποντο), Χολ 7, Φουρνιέ 16 (2 τρίποντα), Πλώτας 4, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 11 (1 τρίποντο), Νετζήπογλου, Εντιάι, Μιλουτίνοβ 3, Τζόσεφ 10.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ίμπον Ναβάρο): Μότλι 15 (1 τρίποντο), Τζόουνς 12 (3 τρίποντα), Μπάτλερ 4, Μπάλντουιν 2, Νουόρα 17 (1 τρίποντο), Βάιλερ-Μπαμπ 2, Κάρτερ 3 (1 τρίποντο), Ντόμπριτς 3 (1 τρίποντο), Μεντάρεβιτς, Οτζελέγε 4, Κράμερ 8 (2 τρίποντα), Μονέκε 17 (4 τρίποντα).

Με πληροφορίες από: Newsit