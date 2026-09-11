Μπαρτζώκας: «Δεν είμαστε έτοιμοι, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε ακόμα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με σκορ 89-87 σε ένα δραματικό παιχνίδι κατά τη διάρκεια του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στον ΣΚΑΪ, εκφράζοντας την άποψη ότι η ομάδα του δεν είναι ακόμα έτοιμη. Τόνισε πως υπάρχουν πολλά σημεία προς βελτίωση, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού και Ερυθρού Αστέρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας, έληξε με επικράτηση των Πειραιωτών με 89-87. Η σερβική ομάδα έπαιξε αρκετά καλά, ιδιαίτερα στον επιθετικό τομέα, φτάνοντας σε ποσοστά ευστοχίας 70% στα δίποντα και 60% στα τρίποντα για μεγάλο μέρος του ματς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε το παιχνίδι δραματικό, τόσο στην εξέλιξή του όσο και στο φινάλε. Παρά τη νίκη, ο προπονητής υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας, αλλά η συνολική εικόνα και η βελτίωση.

Προβληματισμός για την αμυντική λειτουργία

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Ανέφερε ότι η άμυνα ήταν πολύ κακή, κυρίως όσον αφορά τις συνεργασίες, την αμυντική προσήλωση και την ένταση των παικτών. «Δεν βάλαμε τα χέρια μας στην μπάλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαρτζώκα, η υποτονική άμυνα επέτρεψε στους χειριστές του Ερυθρού Αστέρα να βλέπουν ελεύθερα το παρκέ και να κάνουν πάσες χωρίς πίεση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αντίπαλοι να σουτάρουν καλά, βρίσκοντας αυτοπεποίθηση από τα τελείως ανοιχτά σουτ που τους δόθηκαν. Επίσης, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε τρία ριμπάουντ στο τέλος, γεγονός που θα μπορούσε να είχε καθαρίσει το παιχνίδι αν ο Ολυμπιακός είχε πάρει έστω ένα.

Η σημασία της φυσικής κατάστασης και η βελτίωση

Ένα από τα βασικά μελήματα του τεχνικού επιτελείου είναι η μεγάλη διαφορά στη φυσική κατάσταση μεταξύ των παικτών. Κάποιοι βρίσκονται σε καλό επίπεδο, ενώ άλλοι χρειάζονται πολύ περισσότερη δουλειά για να φτάσουν στο επιθυμητό σημείο.

«Δεν είμαστε έτοιμοι, καμία ομάδα δεν είναι», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά να βελτιωθούν τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η ανάλυση του βίντεο του αγώνα αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια για βελτίωση της ομάδας.

Οι νέες προσθήκες και οι διεθνείς παίκτες

Ο προπονητής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέες αποκτήσεις, καθώς έχουν πραγματοποιήσει μόλις 2-3 προπονήσεις με την ομάδα. Αυτή η κατάσταση είναι κοινή για όλες τις ομάδες, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε τους περισσότερους διεθνείς παίκτες, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια για επίτευξη καλού επιπέδου ακόμα πιο απαιτητική. Ελπίζει ότι αυτή η κατάσταση δεν θα στοιχίσει στην ομάδα.

Σχετικά με τον Σάσα Βεζένκοφ, ο κ. Μπαρτζώκας σημείωσε ότι δεν είχε καλό παιχνίδι, αν και ήταν καθοριστικός στο τέλος. Δικαιολόγησε την απόδοσή του, καθώς ήταν το πρώτο του παιχνίδι με τους συμπαίκτες του μετά από μόλις μιάμιση προπόνηση. Όλοι οι παίκτες θεωρούνται δικαιολογημένοι για την απόδοσή τους σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας.

Επόμενοι αγώνες και η περίπτωση του Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι την Κυριακή, πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, θα λάβει μέρος στον αγώνα της Κυριακής.

Η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ από το προηγούμενο παιχνίδι οφειλόταν σε λόγους ξεκούρασης. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της με στόχο να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας ενόψει των επίσημων αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta