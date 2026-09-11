Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου. Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν τη νίκη με τελικό σκορ 78-56 απέναντι στην «Ένωση». Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε τα πρώτα «αποκαλυπτήρια» για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται μάλιστα με αρκετές απουσίες.

Η αναμέτρηση στο κλειστό της Καλλιθέας

Η αθλητική δράση μεταφέρθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, όπου Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συναντήθηκαν στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου. Η αναμέτρηση αυτή προσέφερε στους φιλάθλους μια πρώτη γεύση από τις δύο ομάδες, οι οποίες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας.

Στο τέλος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβληθεί της ΑΕΚ με μια διαφορά 22 πόντων, καθώς το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 78-56. Η νίκη αυτή ήρθε για τους «πράσινους» στα πρώτα τους «αποκαλυπτήρια» της σεζόν, δείχνοντας τις προθέσεις τους για τη συνέχεια.

Η απόδοση των «πρασίνων» και οι κορυφαίοι σκόρερ

Για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Σιλβέν Φρανσίσκο αναδείχθηκε ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Φρανσίσκο σημείωσε συνολικά 13 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση των «πρασίνων» απέναντι στην ΑΕΚ.

Εκτός από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, δύο ακόμη παίκτες της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Γκραντ σημείωσε 10 πόντους, ενώ ο Μαντζούκας πρόσθεσε 11 πόντους στο ενεργητικό του Παναθηναϊκού. Η συλλογική προσπάθεια και η συνεισφορά των παικτών αυτών ήταν σημαντική για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός, υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατάφερε να πάρει τη νίκη, παρότι αντιμετώπιζε σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ του. Οι πολλές απουσίες δεν εμπόδισαν τους «πράσινους» να δείξουν ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να επικρατήσουν της αντιπάλου τους.

Η παρουσία της ΑΕΚ και οι δικοί της σκόρερ

Από την πλευρά της ΑΕΚ, δύο παίκτες ξεχώρισαν στην επίθεση, πετυχαίνοντας αμφότεροι 11 πόντους. Ο Λεκάβιτσους και ο Τσαλμπούρης ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ για την «Ένωση» στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα τους ανταγωνιστική.

Παρά τις προσπάθειες των Λεκάβιτσους και Τσαλμπούρη, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να διεκδικήσει τη νίκη. Η ομάδα συμμετείχε επίσης στα πρώτα της «αποκαλυπτήρια» της σεζόν, στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου, αναζητώντας τον αγωνιστικό της ρυθμό.

Τα πρώτα «αποκαλυπτήρια» των δύο ομάδων

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο κλειστό της Καλλιθέας χαρακτηρίστηκε ως τα πρώτα «αποκαλυπτήρια» για τις δύο ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι σύλλογοι βρίσκονται σε αρχικό στάδιο προετοιμασίας, δοκιμάζοντας σχήματα και παίκτες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ειδικά για τους «πράσινους», η νίκη ήρθε παρά τις πολλές απουσίες που αντιμετώπιζαν. Αυτή η συνθήκη προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επικράτηση του Παναθηναϊκού, καθώς δείχνει την ικανότητα της ομάδας να ανταποκρίνεται ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες. Το τουρνουά της Ρόδου προσφέρει ένα σημαντικό πεδίο δοκιμών για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta