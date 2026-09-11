Ο Ατρόμητος με Περέα αλλά χωρίς Νούνιες κόντρα στον Ηρακλή

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εν όψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, η οποία θα διεξαχθεί εκτός έδρας. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League και θα λάβει χώρα την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00. Η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε την αποστολή της, στην οποία περιλαμβάνεται ο νεοαποκτηθείς Χουάν Χοσέ Περέα, ενώ απουσιάζουν σημαντικά ονόματα.

Η προετοιμασία και η αλλαγή έδρας

Οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου ολοκλήρωσαν τις προπονήσεις τους, προετοιμαζόμενοι για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Η προετοιμασία της ομάδας έλαβε χώρα με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο αγώνας, αν και ο Ηρακλής είναι τυπικά γηπεδούχος, δεν θα διεξαχθεί στην παραδοσιακή του έδρα. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το Καυτανζόγλειο Στάδιο, η κανονική έδρα του Ηρακλή, δεν είναι ακόμα έτοιμο για να υποδεχθεί την αναμέτρηση.

Οι απουσίες από την αποστολή των Περιστεριωτών

Από την αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα με τον Ηρακλή απουσιάζουν δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι ο Μουτουσαμί, ο οποίος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί λόγω τιμωρίας. Η απουσία του αποτελεί ένα σημαντικό κενό για την ομάδα, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Εκτός αποστολής έμεινε επίσης ο Κρίστοφερ Νούνιες. Ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς δέχθηκε ένα χτύπημα στο γόνατο. Ο τραυματισμός αυτός συνέβη κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης, καθιστώντας τον Νούνιες ανέτοιμο για τον αγώνα της Κυριακής.

Η ένταξη του Χουάν Χοσέ Περέα

Στην αποστολή των Περιστεριωτών για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής υπάρχει ένα νέο πρόσωπο, το οποίο ενισχύει τις επιλογές του προπονητή. Πρόκειται για τον Χουάν Χοσέ Περέα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην ομάδα που θα ταξιδέψει για τον αγώνα.

Ο Περέα είναι ένας νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής για τον Ατρόμητο. Η ένταξή του στην αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη του παρουσία σε επίσημο αγώνα με τη νέα του ομάδα, προσφέροντας φρέσκες λύσεις και δυναμική στο σύνολο του Ατρομήτου.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου

Η πλήρης λίστα των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν την αποστολή του Ατρομήτου για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό Στάδιο έχει ως εξής:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουνσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Περέα.

Η ομάδα θα ταξιδέψει με αυτούς τους παίκτες, έχοντας ως στόχο να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην εκτός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta