Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με σκορ 89-87 σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο αγώνας διεξήχθη στο Νεόφυτος Χανδριώτης της Κύπρου, στο πλαίσιο τουρνουά προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Κορυφαίος για τους «ερυθρολεύκους» αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος σημείωσε κρίσιμα καλάθια στο τέλος της αναμέτρησης.

Η προετοιμασία στην Κύπρο και η αρχική φάση του αγώνα

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει την προετοιμασία της για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο στην Κύπρο. Εκεί, συμμετείχε στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου αντιμετώπισε τη σερβική ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε ως «ακατάλληλος για καρδιακούς» λόγω της έντασης και της εναλλαγής στο σκορ.

Στα μέσα της πρώτης περιόδου, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 16-13, χάρη σε καλάθι του Μιλουτίνοφ. Ωστόσο, οι Πειραιώτες έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους, επιτρέποντας στους Σέρβους να ανεβάσουν την απόδοσή τους τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Λίγο πριν το τέλος της περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να γράψει το σκορ 22-29.

Η αντεπίθεση των «ερυθρολεύκων» και το ημίχρονο

Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν δυναμικά στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, πατώντας το γκάζι και μειώνοντας τη διαφορά. Ο Φουρνιέ ήταν αυτός που μείωσε το σκορ σε 45-49, δίνοντας ώθηση στην ομάδα του. Η προσπάθεια συνεχίστηκε με ένα τρίποντο του Γουόρντ, το οποίο έφερε το παιχνίδι στο 54-53 στο 19ο λεπτό.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο Φουρνιέ διαμόρφωσε το σκορ σε 56-55, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Η ανάκαμψη των Πειραιωτών στη δεύτερη περίοδο ήταν εμφανής, μετατρέποντας το εις βάρος τους σκορ σε ένα οριακό προβάδισμα.

Η σερβική απάντηση και η μάχη του τρίτου δεκαλέπτου

Στην τρίτη περίοδο, ο Ερυθρός Αστέρας απάντησε με ένα τρίποντο του Νουόρα, το οποίο έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, φτάνοντας το σκορ στο 64-72 στο 26ο λεπτό. Οι Σέρβοι έδειξαν αποφασιστικότητα να διατηρήσουν τον έλεγχο του αγώνα, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά.

Ο Φουρνιέ, όμως, κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά στους τέσσερις πόντους, διαμορφώνοντας το 68-72, κρατώντας τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ. Ακολούθως, ο Μπάτλερ σκόραρε για τον Ερυθρό Αστέρα, ανεβάζοντας το σκορ στο 71-76, διατηρώντας το προβάδισμα για την ομάδα του.

Δραματικό φινάλε με πρωταγωνιστή τον Βεζένκοβ

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι. Ο Μότλεϊ κατάφερε να νικήσει την άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ ο Γουόρντ έφερε το ματς στο καλάθι, μειώνοντας το σκορ σε 83-85 στο 36ο λεπτό. Η αγωνία κορυφώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ανέλαβε δράση, γράφοντας αρχικά το 85-87. Στη συνέχεια, ο ίδιος παίκτης ήταν αυτός που έκανε το 89-87, μόλις 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, δίνοντας το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αστοχώντας σε δύο τρίποντα, αλλά κατάφεραν να κρατήσουν την κατοχή της μπάλας με 9 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Τελικά, ο Μπόλντγουιν αστόχησε, και ο Ολυμπιακός άντεξε στην πίεση, παίρνοντας τη νίκη.

Οι κορυφαίοι των δύο ομάδων

Για τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, έχοντας καθοριστική συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα με τα μεγάλα καλάθια που σημείωσε στο τέλος. Ο Φουρνιέ ακολούθησε με 16 πόντους, ενώ ο Μίλερ-Μακιντάιρ συνέβαλε με 11 πόντους στην επικράτηση των «ερυθρολεύκων».

Από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα, οι Μονέκε και Νουόρα ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ, σημειώνοντας από 17 πόντους ο καθένας. Ο Μότλεϊ πρόσθεσε 15 πόντους στην προσπάθεια της σερβικής ομάδας, η οποία πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta