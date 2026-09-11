Αλλαγές ώρας σε δύο αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Super League 2

Η Super League 2 προχώρησε σε αλλαγές στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ανακοινώνοντας τη μετάθεση της ώρας έναρξης για δύο συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Οι αγώνες αυτοί, που αρχικά είχαν οριστεί για τις 17:00, θα ξεκινήσουν πλέον μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 18:00. Οι τροποποιήσεις αφορούν τα παιχνίδια Πανσερραϊκός - Αστέρας Β' AKTOR και ΑΕΛ - Ζάκυνθος.

Οι μεταβολές στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Super League 2 ανακοίνωσε επίσημα δύο αλλαγές στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Οι συγκεκριμένες μεταβολές αφορούν την ώρα διεξαγωγής δύο αναμετρήσεων, οι οποίες θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα από την αρχική τους προγραμματισμένη έναρξη. Αυτή η απόφαση έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σέντρα για τα δύο επηρεαζόμενα παιχνίδια ορίστηκε πλέον για τις 18:00. Η αρχική ώρα έναρξης για αυτούς τους αγώνες είχε καθοριστεί στις 17:00, επομένως η μετάθεση είναι κατά εξήντα λεπτά. Οι φίλαθλοι και οι ομάδες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις νέες ώρες για τον προγραμματισμό τους.

Οι αγώνες που επηρεάζονται από τις αλλαγές

Οι δύο αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Super League 2 που υφίστανται αλλαγή στην ώρα έναρξης είναι το παιχνίδι μεταξύ του Πανσερραϊκού και του Αστέρα Β' AKTOR. Αυτός ο αγώνας, ο οποίος είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17:00, θα διεξαχθεί πλέον στις 18:00.

Η δεύτερη αναμέτρηση που επηρεάζεται είναι αυτή μεταξύ της ΑΕΛ και της Ζακύνθου. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η σέντρα για τον αγώνα της ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο μετατέθηκε επίσης από τις 17:00 στις 18:00. Και οι δύο αυτές αλλαγές είναι επίσημες και αφορούν το πρόγραμμα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Το αξιοσημείωτο χρονικό «πάτημα» για τους Αρκάδες

Ένα ιδιαίτερο σημείο που προκύπτει από τις αλλαγές αυτές αφορά τους Αρκάδες. Για την ακρίβεια, το πρόγραμμα των αγώνων τους παρουσιάζει ένα αξιοσημείωτο χρονικό «πάτημα» λόγω της μετάθεσης της ώρας. Αυτό το γεγονός αφορά συγκεκριμένα τον αγώνα του Αστέρα Β' AKTOR.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Αστέρα Β' AKTOR με τον Πανσερραϊκό θα συμπέσει χρονικά με την έναρξη ενός άλλου αγώνα. Πρόκειται για το πρώτο μέρος του παιχνιδιού της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου, το οποίο θα διεξαχθεί στην Τρίπολη. Αντίπαλος σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι η ομάδα της ΑΕΚ.

Αυτή η χρονική επικάλυψη σημαίνει ότι οι φίλαθλοι που ενδιαφέρονται και για τις δύο αναμετρήσεις των Αρκάδων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην παρακολούθηση. Η ταυτόχρονη διεξαγωγή μέρους των δύο αγώνων δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα στον προγραμματισμό.

Επιπτώσεις και προσαρμογές για τις ομάδες

Οι ομάδες που εμπλέκονται στις τροποποιημένες αναμετρήσεις, δηλαδή ο Πανσερραϊκός, ο Αστέρας Β' AKTOR, η ΑΕΛ και η Ζάκυνθος, καλούνται να προσαρμόσουν τα πλάνα τους στα νέα δεδομένα. Η μετάθεση της ώρας έναρξης κατά μία ώρα απαιτεί την αναθεώρηση του προγράμματος προετοιμασίας και μετακινήσεων.

Η απόφαση της Super League 2 για την αλλαγή της ώρας διεξαγωγής των δύο αυτών αγώνων της 2ης αγωνιστικής είναι οριστική. Οι ομάδες και οι παράγοντες θα πρέπει να ενημερωθούν πλήρως για τις νέες ώρες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αναμετρήσεων σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta