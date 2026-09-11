Χριστοφιδέλης: «Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά κρατάμε την ενέργεια»

Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας βόλεϊ, Κώστας Χριστοφιδέλης, μίλησε λίγη ώρα μετά την πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο Ευρωβόλεϊ, όπου η Ελλάδα ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Τσεχία. Ο ομοσπονδιακός προπονητής δήλωσε πως δεν είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, αλλά στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας και στην ενέργεια που έβγαλε μετά το 2-0. Το βλέμμα στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με την Ιταλία, με βασικό ζητούμενο την απόκτηση αγωνιστικού ρυθμού για τους επόμενους αγώνες.

Η πρεμιέρα στο Ευρωβόλεϊ και η ήττα

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης ανέφερε ότι η ομάδα περίμενε μία διαφορετική πρεμιέρα στο Ευρωβόλεϊ. Είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσει την Τσεχία, ωστόσο η εικόνα στα δύο πρώτα σετ δεν ήταν η αναμενόμενη. Η Εθνική ανδρών δεν προσέγγισε τον αγώνα όπως τον είχε προετοιμάσει, με αποτέλεσμα να χάσει την αυτοπεποίθησή της και να υποπέσει σε εύκολα λάθη.

Ειδικότερα, στο πρώτο σετ καταγράφηκαν αρκετά αβίαστα λάθη, ενώ στο δεύτερο σετ, στο κομμάτι της υποδοχής, η ομάδα έκανε λάθη χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα από το σερβίς του αντιπάλου. Αυτό είχε ως συνέπεια τον αποσυντονισμό των παικτών και την γρήγορη απώλεια των δύο πρώτων σετ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για την ελληνική ομάδα.

Η εικόνα στα δύο πρώτα σετ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα της Εθνικής στα αρχικά στάδια του αγώνα. Όπως δήλωσε, «εγκεφαλικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε» στα δύο πρώτα σετ. Η αδυναμία να ακολουθηθεί το πλάνο προετοιμασίας οδήγησε σε απώλεια αυτοπεποίθησης και σε μια σειρά από εύκολα λάθη, τα οποία επηρέασαν αρνητικά την απόδοση της ομάδας.

Στο δεύτερο σετ, η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των αβίαστων λαθών στην υποδοχή, ακόμα και όταν ο αντίπαλος δεν ασκούσε μεγάλη πίεση με το σερβίς του. Αυτή η κατάσταση αποσυντόνισε την ομάδα και συνέβαλε στην ταχεία απώλεια των δύο πρώτων σετ, θέτοντας την Εθνική σε δυσχερή θέση από νωρίς στον αγώνα.

Η αντίδραση της ομάδας και η ενέργεια

Παρά το δυσμενές 2-0 σετ, η Εθνική ομάδα έδειξε σημάδια αντίδρασης. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έγιναν και εξήρε τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, καθώς «έδωσαν ενέργεια» στην ομάδα. Αυτή η αλλαγή στην ψυχολογία και την απόδοση οδήγησε στην κατάκτηση του τρίτου σετ, δίνοντας νέα πνοή στην αναμέτρηση.

Στο τέταρτο σετ, η ελληνική ομάδα παρουσιάστηκε ανταγωνιστική, παλεύοντας για κάθε πόντο. Παρόλο που δεν κατάφερε να οδηγήσει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ, η εμφάνιση αυτή έδειξε μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα δύο πρώτα σετ. Ο προπονητής τόνισε ότι, αν και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την συνολική εικόνα, κρατάει την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα που επέδειξε η ομάδα στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Σημασία κάθε πόντου και ο επόμενος στόχος

Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπογράμμισε τη σημασία κάθε πόντου και κάθε σετ στην παρούσα φάση του Ευρωβόλεϊ. Αν και η δυσαρέσκεια για την εικόνα των δύο πρώτων σετ είναι έκδηλη, η ομάδα κρατάει την ενέργεια που έδειξε στη συνέχεια και την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε μια ομάδα όπως η Τσεχία, η οποία πρωταγωνίστησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην επόμενη αναμέτρηση. Η ομάδα έχει λίγες ώρες για να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με την Ιταλία, το οποίο αναμένεται να είναι «τελείως διαφορετικό». Βασικό ζητούμενο για την Εθνική είναι η απόκτηση αγωνιστικού ρυθμού, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη στους αγώνες που έχουν τεθεί ως στόχος για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωβόλεϊ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta