Ο Ομπράντοβιτς για το φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ: «Πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Ρόδο, στο πλαίσιο του «2nd International Tournament Rhodes 2026». Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς προέβη σε δηλώσεις, εστιάζοντας στην προσπάθεια που πρέπει να συνεχίσει η ομάδα του. Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε την ανάγκη για συνεχή βελτίωση, αναφέρθηκε στα στοιχεία του παιχνιδιού και υπογράμμισε τη σημασία της αφοσίωσης προς τους φιλάθλους.

Η φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο

Οι «πράσινοι» συμμετείχαν στο «2nd International Tournament Rhodes 2026», όπου αντιμετώπισαν τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής με τελικό σκορ 78-56, επιδεικνύοντας μια ανώτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Το τουρνουά αυτό αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τις δύο ομάδες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ είχαν να αντιμετωπίσουν πολλές απουσίες παικτών κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Ρόδου. Αυτό το γεγονός καθιστά την επικράτηση του Παναθηναϊκού ακόμα πιο σημαντική στο πλαίσιο της προετοιμασίας, καθώς οι ομάδες κλήθηκαν να αγωνιστούν με ελλείψεις στο ρόστερ τους.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φιλικού παιχνιδιού, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις στην flash interview. Ο έμπειρος προπονητής μίλησε εκτενώς για την κατάσταση της ομάδας του και τις προοπτικές βελτίωσης. Οι τοποθετήσεις του κάλυψαν διάφορες πτυχές της αναμέτρησης και της γενικότερης πορείας του «τριφυλλιού».

Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ο Παναθηναϊκός στο μέλλον, με τον Ομπράντοβιτς να τονίζει την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξής του και την υποχρέωση των παικτών απέναντι σε αυτόν.

Για το παιχνίδι προετοιμασίας και την αναγκαία βελτίωση

Αναλύοντας την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τη χαρακτήρισε ως ένα τυπικό παιχνίδι προετοιμασίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε» στην απόδοση της ομάδας. Ο Σέρβος τεχνικός επεσήμανε ότι σε τέτοιου είδους αγώνες είναι φυσικό να υπάρχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία, μια κατάσταση που, όπως είπε, «συμβαίνει σε όλη τη ζωή».

Ο προπονητής των «πρασίνων» τόνισε την ανάγκη για σταδιακή πρόοδο, καθώς η ομάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι με κάποιους παίκτες έχει πραγματοποιήσει «μόνο 3-4 προπονήσεις», γεγονός που δικαιολογεί την αναζήτηση ρυθμού και χημείας. Η συνεχής δουλειά και η προσαρμογή θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων.

Ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά, με στόχο τη βελτίωση σε όλους τους τομείς. Η φράση «πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά» αντανακλά τη φιλοσοφία του για την οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής ομάδας.

Η επιστροφή και η αφοσίωση στον κόσμο

Σχετικά με την επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τις διαφορές ή ομοιότητες με την προηγούμενη θητεία του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά και κάποιες ομοιότητες». Ωστόσο, το κύριο μήνυμα που θέλησε να περάσει ήταν η σημασία της δουλειάς και της αφοσίωσης.

Ο Σέρβος τεχνικός ήταν σαφής ως προς την υποχρέωση της ομάδας απέναντι στους φιλάθλους. «Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε και να δώσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας για αυτούς τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τη δέσμευση του προπονητή και των παικτών να ανταποδώσουν την εμπιστοσύνη και την αγάπη του κόσμου με συνεχή προσπάθεια και σκληρή δουλειά στο παρκέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko