Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε ένα μεγάλο άλμα στα 6,15 μέτρα στον τελικό του επί κοντώ, στο World Athletics Ultimate Championships που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρίσκεται σε μια συναρπαστική μονομαχία με τον Μόντο Ντουπλάντις, με τους δύο κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος να προσφέρουν μια παράσταση υψηλού επιπέδου. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί την τελευταία αγωνιστική υποχρέωση του Καραλή για το 2026, με στόχο μια ακόμα σημαντική διάκριση.

Η μεγάλη μονομαχία στην Βουδαπέστη

Τα βλέμματα της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας είναι στραμμένα στη Βουδαπέστη, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις αναμετρώνται στον τελικό του επί κοντώ. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο του World Athletics Ultimate Championships, μιας νεοσύστατης διοργάνωσης που υπόσχεται τεράστια έπαθλα στους κορυφαίους αθλητές του στίβου. Αυτή η μάχη αναμένεται να αναδείξει τον «απόλυτο πρωταθλητή» του αγωνίσματος, προσφέροντας στον νικητή φήμη και σημαντικά χρηματικά ποσά.

Ο αγώνας του Καραλή κόντρα στον Ντουπλάντις είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:08 και οι φίλοι του στίβου θα έχουν την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Οι δύο αθλητές, που θεωρούνται οι καλύτεροι στο αγώνισμα, δίνουν μια μεγάλη παράσταση υψηλού επιπέδου, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον.

Οι επιδόσεις των πρωταγωνιστών

Ο Εμμανουήλ Καραλής φτάνει σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση έχοντας ήδη κατακτήσει το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του στο Diamond League των Βρυξελλών πριν από λίγες ημέρες. Σε εκείνον τον αγώνα, ο Μόντο Ντουπλάντις είχε αποσύρει τη συμμετοχή του επικαλούμενος ενοχλήσεις. Επιπλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής έχει σημειώσει μια εντυπωσιακή επίδοση στην αγωνιστική σεζόν του ανοικτού στίβου, σπάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,20 μέτρα.

Από την πλευρά του, ο Μόντο Ντουπλάντις θεωρείται το μεγάλο φαβορί του τελικού, καθώς κατέχει το κορυφαίο φετινό άλμα, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και παγκόσμιο ρεκόρ, στα 6,31 μέτρα. Ο Σουηδός αθλητής είναι ένας από τους «Ultimate Stars» της διοργάνωσης και μάλιστα δημιούργησε τον επίσημο ύμνο της.

Η εξέλιξη του αγώνα και το άλμα στα 6,15μ.

Στην εξέλιξη του συγκλονιστικού αγώνα, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε ένα μεγάλο άλμα στα 6,15 μέτρα, περνώντας τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια. Το σώμα του πέρασε, αν και ακούμπησε ελάχιστα με την κοιλιά, ωστόσο το άλμα ήταν έγκυρο και τον διατηρεί σε τροχιά διεκδίκησης. Και οι δύο αθλητές, τόσο ο Καραλής όσο και ο Ντουπλάντις, πέρασαν με την πρώτη προσπάθεια τον πήχη στα 6,15 μέτρα, δείχνοντας την υψηλή τους φόρμα.

Στους αθλητές που συνεχίζουν την προσπάθειά τους περιλαμβάνονται, εκτός από τον Καραλή και τον Ντουπλάντις, ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ και ο Αμερικανός Ζακ Μπράντφορντ. Νωρίτερα, ο Ζακ Μπράντφορντ είχε αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ ο Κέρτις Μάρσαλ είχε περάσει επιτυχώς τον πήχη.

Τα μεγάλα έπαθλα του Ultimate Championship

Η νεοσύστατη διοργάνωση World Athletics Ultimate Championships προσφέρει σημαντικά χρηματικά έπαθλα στους αθλητές. Συγκεκριμένα, η World Athletics θα απονείμει σε κάθε «απόλυτο πρωταθλητή» μια επιταγή ύψους 150.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 129.000 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι υπερδιπλάσιο από το έπαθλο για έναν παγκόσμιο τίτλο, το οποίο ανέρχεται σε 70.000 δολάρια, και τριπλάσιο από το ποσό για ένα παγκόσμιο ρεκόρ, που είναι 50.000 δολάρια.

Οι αθλητές που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση θα εισπράξουν 75.000 δολάρια, ενώ οι τρίτοι θα λάβουν 40.000 δολάρια. Ακόμη και οι τελευταίοι, οι 16οι στην κατάταξη, θα λάβουν 2.000 δολάρια. Όσοι δεν κερδίσουν χρηματικό έπαθλο θα λάβουν ένα μοναδικό αναμνηστικό βραχιόλι με το όνομά τους χαραγμένο, ενώ οι νικητές θα παραλάβουν ένα εξαιρετικά καλαίσθητο τρόπαιο.

Οι υπόλοιποι αθλητές που συμμετέχουν

Πέρα από τους δύο σταρ του επί κοντώ, τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουπλάντις, στον τελικό συμμετέχουν και άλλοι κορυφαίοι αθλητές του αγωνίσματος. Μεταξύ αυτών είναι οι Αμερικανοί Ζακ Μπράντφορντ, Σαμ Κέντρικς και Κρις Νίλσεν, οι οποίοι διεκδικούν επίσης μια θέση στο βάθρο. Ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν και ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ είναι επίσης παρόντες στον αγώνα.

Την οκτάδα των φιναλίστ συμπληρώνει ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί, ο οποίος είναι ο μοναδικός αθλητής στον τελικό με ατομική επίδοση κάτω από τα 6,00 μέτρα. Όλοι οι αθλητές προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια και να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα στους θεατές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis