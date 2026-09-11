Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 78-56 στο πρώτο φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων, το οποίο διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας στη Ρόδο, στο πλαίσιο του 2nd International Tournament Rhodes 2026. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε με τους «πράσινους» να ξεκινούν με το «δεξί» τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, διευρύνοντας σταδιακά τη διαφορά και παρουσιάζοντας μια πληθωρική εμφάνιση.

Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού και οι νέες προσθήκες

Οι «πράσινοι» δεν συνάντησαν ιδιαίτερη αντίσταση από την ΑΕΚ, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η κυριαρχία τους προέκυψε κυρίως μέσω της αμυντικής τους λειτουργίας, καθώς έβγαλαν μεγάλη ένταση στην άμυνα, πίεσαν την «Ένωση» και την υποχρέωσαν σε αρκετά λάθη. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να τρέξουν στο τρανζίσιον και να βρουν εύκολους πόντους.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αξιοποίησε το μεγάλο rotation, δίνοντας σημαντικό χρόνο συμμετοχής σε νέους παίκτες. Οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα έκαναν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους και έδειξαν θετικά στοιχεία. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ξεχώρισε ιδιαίτερα, αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ των νικητών με 14 πόντους, ενώ έδωσε ρυθμό και ενέργεια στην «πράσινη» επίθεση, αποτελώντας τον ιθύνοντα νου της στο πρώτο ημίχρονο.

Τα προβλήματα της ΑΕΚ και η διαμαρτυρία των φιλάθλων

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην επίθεση, με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας και δυσκολία απέναντι στην πίεση του Παναθηναϊκού. Η «Ένωση» ήταν εκνευριστικά άστοχη, δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τους «πράσινους» στο κομμάτι των ριμπάουντ και δεν υπολόγισε σε κάποιον σταθερό πόλο σκοραρίσματος. Η συνολική της εικόνα προβλημάτισε, καθώς η παραγωγικότητά της ήταν εξαιρετικά χαμηλή, προσπαθώντας να βρει σκορ κυρίως από τον αιφνιδιασμό και μέσα από τη ρακέτα.

Ένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα του αγώνα ήταν η διαμαρτυρία των φιλάθλων της ΑΕΚ, οι οποίοι αποχώρησαν από την εξέδρα στις αρχές της τρίτης περιόδου. Η ενέργεια αυτή έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό. Για την ΑΕΚ, έκανε ντεμπούτο ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος σημείωσε και τους πρώτους του πόντους ως παίκτης της «Βασίλισσας».

Σημαντικές απουσίες και για τις δύο ομάδες

Το αθηναϊκό ντέρμπι πραγματοποιήθηκε με αρκετές και σημαντικές απουσίες και για τις δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε στη διάθεσή του τους τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστα Σλούκα, Γιάννη Κουζέλογλου και Μουσταφά Φαλ. Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν χωρίς πέντε εκ των βασικών τους παικτών, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή να δοκιμάσει νέα σχήματα και παίκτες.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, απουσίασαν οι Λάντερς Νόλεϊ, Δημήτρης Φλιώνης, Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και ΚιΣόν Φίζελ. Παρά τις ελλείψεις, το παιχνίδι έδωσε την ευκαιρία στους προπονητές να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πρωταγωνιστές και επιμέρους σκορ

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός ήταν συνολικά καλύτερος, πετυχαίνοντας 42 πόντους έναντι 29 της ΑΕΚ. Κομβικό σημείο του αγώνα ήταν το επιμέρους σκορ 20-14 στην τρίτη περίοδο, όταν ο Παναθηναϊκός ανέβασε τη διαφορά στο 62-43, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Η συμμετοχή του 16χρονου Ιάσωνα Βαρβαρίτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος μάλιστα έβαλε και τρίποντο, ήταν μια από τις στιγμές που ξεχώρισαν, ενώ οι Μπόνγκα και Λεσόρ τα πήγαν εξαιρετικά αμυντικά.

Οι πόντοι των παικτών για τον Παναθηναϊκό (προπονητής Ομπράντοβιτς) ήταν: Καλαϊτζάκης 4, Φρανσίσκο 14, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 9, Βαρβαρίτης 3, Γκραντ 10, Λεσόρ 6, Γιαμπουσέλε 8, Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 2, Μήτογλου 4, Μαντζούκας 11. Για την ΑΕΚ (προπονητής Σάκοτα), οι πόντοι σημειώθηκαν από τους: Πίκνεϊ 4, Σκορδίλης 4, Νόλεϊ 7, Κατσίβελης 7, Λαρεντζάκης 2, Λεκάβιτσιους 11, Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 2, Τσαλμπούρης 11.

Το πρόγραμμα του τουρνουά στη Ρόδο

Το 2nd International Tournament Rhodes 2026 συνεχίζεται με τις επόμενες αναμετρήσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί επίσης εναντίον της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Athletiko