Σύγκληση συνάντησης των ιδιοκτητών ΠΑΕ για κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών εσόδων στη Super League

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10 Σεπτεμβρίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συζήτησαν διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του πρωταθλήματος. Μεταξύ των βασικών αποφάσεων ήταν η έγκριση του ορισμού αγώνων για ένα μεγάλο μέρος της κανονικής περιόδου, καθώς και η επικαιροποίηση των προϋποθέσεων για τις αναβολές αγώνων. Η πιο κεντρική απόφαση, ωστόσο, αφορά τη σύγκληση συνάντησης των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ, με κύριο θέμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος μέσω της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών εσόδων.

Ορισμός αγώνων και επικαιροποίηση δικαιώματος αναβολής

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League προχώρησε ομόφωνα στην έγκριση του ορισμού των αγώνων. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών). Η έγκριση αυτή αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και διασφαλίζει τον προγραμματισμό ενός σημαντικού μέρους του αγωνιστικού καλενταριού, παρέχοντας σταθερότητα και οργάνωση.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την άσκηση του δικαιώματος αναβολής αγώνων. Αυτό το δικαίωμα αφορά αποκλειστικά τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA κατά την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η επικαιροποίηση αυτή στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση του φόρτου των αγώνων για τις ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία.

Συνάντηση ιδιοκτητών ΠΑΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Μία από τις πλέον σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League ήταν η σύγκληση συνάντησης των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ-Μελών της Super League. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, με την ακριβή ημερομηνία να καθορίζεται σύντομα.

Ο κύριος στόχος αυτής της επικείμενης συνάντησης είναι η λήψη επί της αρχής αποφάσεων που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί ένα διαρκές και κεντρικό ζητούμενο για το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με στόχο την αναβάθμιση του προϊόντος και την προσέλκυση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από φιλάθλους και επενδυτές.

Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών εσόδων στο επίκεντρο

Το βασικό θέμα που θα απασχολήσει τη συνάντηση των ιδιοκτητών των ΠΑΕ είναι η συμμετοχή των ΠΑΕ-Μελών του Συνεταιρισμού σε ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων. Η συζήτηση για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί εδώ και καιρό το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς θεωρείται κρίσιμο για την οικονομική βιωσιμότητα και την ισότιμη ανάπτυξη των συλλόγων.

Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση αυτής της συνάντησης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην εξεύρεση λύσεων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος αναμένεται να συμβάλει στην οικονομική σταθερότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα και το ενδιαφέρον των αγώνων, καθώς και τη δίκαιη κατανομή των πόρων μεταξύ των ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta