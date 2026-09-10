Αναβολή φιλικού αγώνα για την Καρδίτσα, νέα αναμέτρηση στην Πάτρα

Αναβολή σημειώθηκε στον προγραμματισμένο φιλικό αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ της Καρδίτσας και του Μαρουσιού, ο οποίος είχε οριστεί για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η είδηση αυτή έγινε γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης από τον Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ, η οποία ενημέρωσε για την αλλαγή στο αρχικό πρόγραμμα. Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλίας δεν θα μείνει αδρανής, καθώς την ίδια ημέρα θα ταξιδέψει στην Πάτρα για να αντιμετωπίσει τον Προμηθέα σε μια νέα φιλική αναμέτρηση, συνεχίζοντας έτσι την προετοιμασία της.

Η αναβολή του φιλικού με το Μαρούσι

Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή του φιλικού αγώνα που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί με την ομάδα του Μαρουσιού. Η αναμέτρηση αυτή, η οποία αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας και των δύο συλλόγων ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων, επρόκειτο να λάβει χώρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση για την αναβολή του συγκεκριμένου παιχνιδιού κοινοποιήθηκε από τον θεσσαλικό σύλλογο, ο οποίος με την ανακοίνωσή του ενημέρωσε το κοινό και τους φιλάθλους για την απρόβλεπτη αλλαγή στο πρόγραμμα. Το φιλικό, το οποίο είχε οριστεί για την εν λόγω ημερομηνία, δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, με τους λόγους της αναβολής να μην έχουν διευκρινιστεί στην επίσημη ενημέρωση.

Η συνέχεια της προετοιμασίας στην Πάτρα

Παρά την αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι, η Καρδίτσα διατηρεί αμείωτο το αγωνιστικό της πλάνο και συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της. Στο πλαίσιο αυτής της συνέχειας, η ομάδα δεν θα παραμείνει στην έδρα της, αλλά θα μεταβεί στην Πάτρα, όπου έχει ήδη προγραμματιστεί μια νέα φιλική αναμέτρηση για την ίδια ημέρα.

Αυτή η μετακίνηση στην Πάτρα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ομάδας για τη βέλτιστη προετοιμασία των παικτών και την αξιολόγηση της αγωνιστικής τους κατάστασης. Η αλλαγή του αντιπάλου και της τοποθεσίας δεν επηρεάζει τον βασικό στόχο της Καρδίτσας να παραμείνει σε αγωνιστικό ρυθμό και να δοκιμάσει τις δυνάμεις της ενόψει της νέας σεζόν, επιδιώκοντας να είναι πλήρως έτοιμη για τις επίσημες διοργανώσεις.

Η νέα αναμέτρηση με τον Προμηθέα

Στην πόλη της Πάτρας, η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα σε έναν φιλικό αγώνα που θα αντικαταστήσει την αναβληθείσα αναμέτρηση. Η νέα αυτή φιλική συνάντηση έχει οριστεί επίσης για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, διατηρώντας την αρχική ημερομηνία, αλλά με διαφορετικό αντίπαλο και σε διαφορετικό γήπεδο.

Ο αγώνας με τον Προμηθέα θα διεξαχθεί συγκεκριμένα στις 13:00 το μεσημέρι, προσφέροντας στην Καρδίτσα μια σημαντική ευκαιρία για αγωνιστική δοκιμή. Αυτή η αναμέτρηση επιτρέπει στην ομάδα να αξιολογήσει την πρόοδο των προπονήσεων, να δοκιμάσει διάφορα συστήματα και τακτικές, καθώς και να διατηρήσει τους παίκτες σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας ενόψει των επίσημων αγώνων.

Η επίσημη ενημέρωση από τον Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ προχώρησε σε λεπτομερή ενημέρωση του φίλαθλου κοινού. Η ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ενημερώνει ότι αναβάλλεται το προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι με το Μαρούσι, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.» Με αυτόν τον τρόπο, ο σύλλογος επιβεβαίωσε την αλλαγή στο πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, η ίδια ανακοίνωση παρείχε πληροφορίες για την εναλλακτική λύση και τη συνέχεια της προετοιμασίας: «Στο πλαίσιο της συνέχισης της προετοιμασίας του, ο Α.Σ.Κ. θα ταξιδέψει στην Πάτρα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα σε φιλικό αγώνα το Σάββατο στις 13:00.» Η σαφής αυτή δήλωση διασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι και οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν το νέο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας για την εν λόγω ημερομηνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta