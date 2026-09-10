Sold out η κερκίδα του Άρη στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Η κερκίδα που έχει παραχωρηθεί στους φιλάθλους του Άρη για το επερχόμενο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο έχει εξαντληθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών. Το ενδιαφέρον του κόσμου της ομάδας της Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των πρώτων επίσημων αγώνων της νέας σεζόν. Ο Άρης θα βρεθεί στη Λευκωσία για να συμμετάσχει στο τουρνουά, με σημαντικό αριθμό φίλων να αναμένεται να τον ακολουθήσει.

Η προετοιμασία του Άρη

Ο Άρης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη της προετοιμασίας του, με την ένταση των προπονήσεων να παραμένει αμείωτη. Η ομάδα έχει πλέον στραμμένο το βλέμμα της στις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της νέας σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, οι «κιτρινόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν ταξίδι στην Κύπρο. Εκεί, θα λάβουν μέρος σε ένα δυνατό τουρνουά, το οποίο θα τους προσφέρει την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δυνάμεις τους και να δοκιμάσουν την αγωνιστική τους ετοιμότητα πριν από την έναρξη των επίσημων διοργανώσεων.

Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία

Οι Θεσσαλονικείς θα μεταβούν το επόμενο διάστημα στη Λευκωσία, όπου θα φιλοξενηθεί το payabl. Basketball Tournament “Neofytos Chandriotis” 2026. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για τον Άρη, καθώς θα αντιμετωπίσει ισχυρές ομάδες, προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία ενόψει των επερχόμενων προκλήσεων.

Το τουρνουά φέρει το όνομα «Νεόφυτος Χανδριώτης» και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ. Η συμμετοχή του Άρη σε αυτή τη διοργάνωση υπογραμμίζει την προσπάθεια της ομάδας να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για τις επίσημες υποχρεώσεις της.

Έντονο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Άρη για το ταξίδι στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα έντονο, γεγονός που αποδεικνύεται από την εξάντληση των εισιτηρίων για την κερκίδα που τους παραχωρήθηκε. Σημαντικός αριθμός φίλων της ομάδας αναμένεται να βρεθεί στο πλευρό της στη Λευκωσία, προσφέροντας τη στήριξή του.

Η παρουσία των φιλάθλων αναμένεται να δημιουργήσει μια δυνατή ατμόσφαιρα, ενισχύοντας την ομάδα στην προσπάθειά της να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο τουρνουά. Η αφοσίωση του κόσμου του Άρη παραμένει σταθερή, συνοδεύοντας την ομάδα και εκτός έδρας.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών

Οι διοργανωτές του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» προχώρησαν σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κερκίδα των φιλάθλων του Άρη. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησαν ότι η κερκίδα Μόρφου, η οποία προοριζόταν για τους φίλους των «κιτρινόμαυρων», είναι πλέον sold out.

Στην ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές ανέφεραν: «Ο ARIS B.C. έρχεται στη Λευκωσία και η κερκίδα Μόρφου, στην οποία θα φιλοξενηθούν οι φίλοι της ομάδας, είναι ήδη SOLD OUT! Με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και ένα ποιοτικό και φιλόδοξο σύνολο στο παρκέ, ο Άρης ετοιμάζεται για δύο δυνατές αναμετρήσεις στο payabl. Basketball Tournament “Neofytos Chandriotis” 2026!»

Οι συμμετέχουσες ομάδες και οι αναμετρήσεις

Στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» εκτός από τον Άρη, θα συμμετάσχουν και άλλες κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς και τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, έχει διευκρινιστεί ότι ο Άρης δεν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Το τουρνουά προσφέρει στον Άρη μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε διεθνείς αντιπάλους, προετοιμάζοντας το ποιοτικό και φιλόδοξο σύνολο για τις επίσημες υποχρεώσεις της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta