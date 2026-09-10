Μειώθηκε η ποινή του Ντέσερς: Από τρεις σε μία αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό

Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον επιθετικό του, Σίριλ Ντέσερς, είχε θετικό αποτέλεσμα. Η αρχική ποινή των τριών αγωνιστικών, που είχε επιβληθεί στον Νιγηριανό ποδοσφαιριστή, μειώθηκε σε μία, όπως αποφάσισε το αρμόδιο όργανο. Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Ντέσερς θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία παιχνίδια των «πράσινων», κάτι που αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα για την ομάδα.

Το περιστατικό της αποβολής

Το περιστατικό που οδήγησε στην αποβολή του Σίριλ Ντέσερς έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα της Stoiximan Superleague μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση διεξήχθη την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, και βρήκε τους «πράσινους» νικητές με σκορ 3-1.

Συγκεκριμένα, στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Νιγηριανός φορ βρέθηκε σε μία φάση όπου προσπάθησε να ξεμαρκαριστεί από τον αντίπαλό του. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, ο Ντέσερς χτύπησε τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, Μιχαηλίδη.

Ως συνέπεια αυτού του χτυπήματος, ο διαιτητής της αναμέτρησης έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σίριλ Ντέσερς, αποβάλλοντάς τον από τον αγωνιστικό χώρο. Η αποβολή αυτή οδήγησε στην επιβολή ποινής από το αρμόδιο όργανο της λίγκας.

Η αρχική ποινή και η αντίδραση του Παναθηναϊκού

Μετά την εξέταση του περιστατικού, το αρμόδιο όργανο της Superleague επέβαλε στον Σίριλ Ντέσερς ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών. Η ποινή αυτή σήμαινε ότι ο Νιγηριανός επιθετικός δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί στα τρία επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Αντιδρώντας σε αυτή την απόφαση, η διοίκηση του «τριφυλλιού» προχώρησε στην κατάθεση έφεσης. Ο στόχος της έφεσης ήταν σαφής: να μειωθεί η επιβληθείσα ποινή από τις τρεις αγωνιστικές στη μία, θεωρώντας την αρχική τιμωρία υπερβολική για την φύση του συμβάντος.

Το σκεπτικό της έφεσης

Στην έφεσή του, ο Παναθηναϊκός ανέπτυξε συγκεκριμένα επιχειρήματα για να υποστηρίξει το αίτημά του. Η ομάδα υποστήριξε πως το χτύπημα του Ντέσερς στον Μιχαηλίδη δεν ήταν προϊόν βιαιοπραγίας ή κακόβουλης πρόθεσης.

Αντιθέτως, η θέση του συλλόγου ήταν ότι επρόκειτο για μία στιγμιαία απώθηση. Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, ο Νιγηριανός επιθετικός είχε ως μοναδικό στόχο να πάρει καλύτερη θέση στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί από τον αντίπαλό του. Αυτό το επιχείρημα ήταν καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης.

Η τελική απόφαση και οι επιπτώσεις

Η επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για την εξέταση της έφεσης του Παναθηναϊκού πείστηκε από τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν. Έτσι, έκανε δεκτό το αίτημα του «τριφυλλιού» και προχώρησε στη μείωση της ποινής του Σίριλ Ντέσερς.

Η ποινή του Νιγηριανού επιθετικού έπεσε από τις τρεις αγωνιστικές που είχαν αρχικά επιβληθεί, σε μία μόνο αγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι ο Ντέσερς θα απουσιάσει από έναν και μόνο αγώνα του Παναθηναϊκού, επιστρέφοντας νωρίτερα στη διάθεση του προπονητή του.

Ο συγκεκριμένος αγώνας από τον οποίο θα απουσιάσει ο Σίριλ Ντέσερς είναι το εξ αναβολής ματς της Stoiximan Superleague εναντίον της Κηφισιάς. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου. Μετά από αυτό το παιχνίδι, ο Ντέσερς θα είναι και πάλι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta