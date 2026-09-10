Επένδυση 15,54 εκατ. ευρώ για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα δήμους της Αττικής

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προχώρησε στην υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για έντεκα νέες πράξεις που αφορούν την κατασκευή, αναβάθμιση και βελτίωση δημοτικών αθλητικών υποδομών. Το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης για τα έργα αυτά ανέρχεται στα 15,54 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σε δέκα δήμους της Αττικής, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών άθλησης προς τους δημότες.

Οι δήμοι που επωφελούνται και το πλαίσιο χρηματοδότησης

Με τις υπογραφές αυτές, δέκα δήμοι της Αττικής θα δουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις να αναβαθμίζονται και να εξοπλίζονται. Συγκεκριμένα, οι δήμοι που περιλαμβάνονται στις εντάξεις είναι οι εξής: Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Καλλιθέας, Λαυρεωτικής, Παπάγου – Χολαργού, Πετρούπολης, Σαρωνικού και Χαϊδαρίου.

Οι πράξεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Αττικής 2026-2030. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ).

Ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια των αθλητικών χώρων. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνονται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και η ανακατασκευή υφιστάμενων γηπέδων και χώρων στίβου.

Επιπλέον, θα γίνει αντικατάσταση των αγωνιστικών επιφανειών, αναβάθμιση των αποδυτηρίων και των χώρων υγιεινής, καθώς και εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού, η προμήθεια νέου αθλητικού εξοπλισμού, αλλά και η τοποθέτηση αεροϋποστηριζόμενων θόλων, όπου απαιτείται.

Οι δηλώσεις του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στην εκτεταμένη αυτή παρέμβαση αναβάθμισης των δημοτικών αθλητικών υποδομών σε δέκα δήμους της Αττικής, μέσω του ΠΕΠ «Αττικής 2026-2030», τόνισε τη σημασία του κάθε έργου ξεχωριστά. Όπως επισήμανε, «Κάθε μία από αυτές τις πράξεις έχει το δικό της διακριτό αποτύπωμα. Άλλες δημιουργούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες αποκαθιστούν υφιστάμενες υποδομές που εξυπηρετούν καθημερινά αθλητές, συλλόγους, σχολεία, παιδιά και πολίτες κάθε ηλικίας».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τον κοινό παρονομαστή σε όλα τα έργα, ο οποίος είναι η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα των χώρων. Ο στόχος είναι οι δήμοι να μπορούν να παρέχουν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Η φιλοσοφία της περιφερειακής αρχής για τον αθλητισμό

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, η Περιφερειακή Αρχή δίνει εξαρχής έμφαση στην αναβάθμιση και τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού. Αυτό συμβαίνει διότι οι υποδομές αυτές αποτελούν βασικό κύτταρο της καθημερινής ζωής στις γειτονιές.

Εκεί προπονούνται τα παιδιά, εκεί δραστηριοποιούνται τα αθλητικά σωματεία, και εκεί στηρίζεται ο μαζικός αθλητισμός, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους. Η προσέγγιση της Περιφερειακής Αρχής περιλαμβάνει στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, προκειμένου να εντοπίζονται οι προτεραιότητες και να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση ώριμων παρεμβάσεων με σαφές κοινωνικό όφελος.

Ο περιφερειάρχης κατέληξε δηλώνοντας ότι επιδίωξη είναι κάθε διαθέσιμο ευρώ να μετατρέπεται σε έργο ουσίας, με μετρήσιμο αποτέλεσμα για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή η φιλοσοφία καθοδηγεί την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Με πληροφορίες από: Topontiki