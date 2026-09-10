Ο Ολυμπιακός αλλάζει προπονητή: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναλαμβάνει, αποχαιρετισμοί στον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον «ερυθρόλευκο» πάγκο, το βράδυ της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Η είδηση της αλλαγής προπονητή προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και μηνύματα από τους παίκτες της ομάδας.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναλαμβάνει επίσημα την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, διαδεχόμενος τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η επιλογή του νέου τεχνικού των Πειραιωτών αποτελεί προσωπική απόφαση του Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος επέλεξε τον Βάσκο προπονητή για τον πάγκο της ομάδας.

Ο νέος προπονητής αναμένεται να βρίσκεται άμεσα στην Ελλάδα και να δώσει το «παρών» στην προπόνηση του Ολυμπιακού σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας έτσι το έργο του με την «ερυθρόλευκη» ομάδα.

Η θητεία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκληρώθηκε έπειτα από 2,5 χρόνια. Η θητεία του Βάσκου τεχνικού χαρακτηρίστηκε από σημαντικές επιτυχίες για τον σύλλογο.

Υπό την καθοδήγησή του, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League το 2024, ένα ιστορικό επίτευγμα για την ομάδα. Επιπλέον, ο Μεντιλίμπαρ οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του νταμπλ το 2025, προσθέτοντας ακόμα μία μεγάλη επιτυχία στο ενεργητικό του.

Οι ευχαριστίες του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αρκετοί παίκτες θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν ένας από αυτούς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον Βάσκο τεχνικό μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Ουκρανός στράικερ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στην ομάδα μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί, έγραψε χαρακτηριστικά: «Απλά ξεχωριστός. Ευχαριστώ» για τον Μέντι, αναγνωρίζοντας τη μεταξύ τους συνεργασία. Υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ, ο 30χρονος φορ κατέγραψε 50 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 14 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ.

Προηγήθηκε και σχόλιο του Ροντινέι κάτω από την ανάρτηση του Ολυμπιακού, η οποία αφορούσε την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δείχνοντας το κλίμα εκτίμησης προς τον απερχόμενο προπονητή.

Το πλούσιο βιογραφικό του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ φέρει ένα πλούσιο βιογραφικό στην προπονητική του καριέρα. Έχει πίσω του μια πολύ καλή σταδιοδρομία στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία καθοδήγησε από το 2018 έως το 2025.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ισπανική ομάδα, ο Αλγκουαθίλ κατέγραψε συνολικά 330 παρουσίες στον πάγκο της. Η σημαντικότερη στιγμή της πορείας του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το 2020, ένα επίτευγμα που επισφράγισε την επιτυχημένη του παρουσία.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαμπάμπ. Η συνεργασία του με την ομάδα αυτή διήρκεσε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, οπότε και αποχώρησε, πριν την τωρινή του ανάληψη στον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta