Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επίσημα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προπονητή στους «ερυθρόλευκους». Ο Ισπανός τεχνικός διαδέχεται τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ομάδα του Πειραιά. Η επιλογή του 55χρονου προπονητή, όπως αναμενόταν, έρχεται μετά τη λύση της συνεργασίας με τον προκάτοχό του, με τον Αλγκουαθίλ να σηκώνει πλέον μανίκια για τη νέα του αποστολή.

Η επίσημη ανακοίνωση και η διαδοχή

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον κ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών. Ο Ισπανός τεχνικός είναι πλέον ο εκλεκτός των Πειραιωτών για να αναλάβει τα ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος, φέρνοντας μαζί του την εμπειρία του.

Η αλλαγή στον πάγκο της ομάδας έρχεται μετά από 2,5 χρόνια, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, έχοντας μείνει ελεύθερος από την προηγούμενη ομάδα του, αναλαμβάνει επίσημα τη νέα του αποστολή στον Πειραιά, με στόχο να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» σε επιτυχίες.

Το προφίλ του Ισπανού τεχνικού

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1971, κατάγεται από την πόλη Orio, η οποία βρίσκεται στη Χώρα των Βάσκων. Αποτελεί ένα γέννημα θρέμμα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, έναν σύλλογο τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών, όχι μόνο ως προπονητής αλλά και ως ποδοσφαιριστής.

Ο 55χρονος Ισπανός τεχνικός, μετά από μία σπουδαία πορεία στην πατρίδα του, είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσόρισε τον κ. Αλγκουαθίλ στην οικογένειά της, εκφράζοντας την πεποίθηση για μια επιτυχημένη συνεργασία, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Η πορεία του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ο Αλγκουαθίλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, όπου ξεκίνησε την προπονητική του σταδιοδρομία. Αρχικά εργάστηκε ως βοηθός στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, πριν αναλάβει ο ίδιος την τεχνική της ηγεσία, δείχνοντας από νωρίς τις ικανότητές του.

Το 2018, του δόθηκε η ευκαιρία να καθίσει στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Σοσιεδάδ, θέση στην οποία παρέμεινε για 6,5 σεζόν, μέχρι το 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς θητείας, οδήγησε την ομάδα σε συνολικά 330 παιχνίδια, αφήνοντας το στίγμα του στον σύλλογο.

Η σημαντικότερη στιγμή της παρουσίας του στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Σοσιεδάδ ήρθε τη σεζόν 2019-2020, όταν οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας το 2021. Αυτή η επιτυχία αποτελεί ένα από τα κορυφαία του επιτεύγματα στην προπονητική του καριέρα.

Η θητεία στη Σαουδική Αραβία και η επιλογή Κορδόν

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Βάσκους, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαμπάμπ, όπου εργάστηκε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, πριν μείνει ελεύθερος.

Η επιλογή του Αλγκουαθίλ για τον πάγκο του Ολυμπιακού αποτελεί προσωπική απόφαση του Αντόνιο Κορδόν, του οποίου η γνώμη ήταν καθοριστική. Ο Κορδόν γνωρίζει πολύ καλά τον 55χρονο Ισπανό προπονητή από την περίοδο της κοινής τους παρουσίας στη Σεβίλλη, γεγονός που συνέβαλε στην απόφασή του για την ανάληψη των ηνίων της ομάδας από τον Αλγκουαθίλ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta