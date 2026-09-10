Ο Μόουζες Ράιτ μιλά για τον Άλεκ Πίτερς και την πορεία του στον Ολυμπιακό

Ο Μόουζες Ράιτ, σε πρόσφατες δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρμάνι Μιλάνο, αναφέρθηκε εκτενώς στην μέχρι τώρα πορεία του στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε για την περίοδο που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, την επανασύνδεσή του με τον Άλεκ Πίτερς στην ιταλική ομάδα, καθώς και για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Οι δηλώσεις του προσφέρουν μια εικόνα για τις εμπειρίες του και τις σχέσεις που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Η επανασύνδεση με τον Άλεκ Πίτερς

Ένα από τα σημεία που στάθηκε ο Μόουζες Ράιτ ήταν η συνάντησή του ξανά με τον Άλεκ Πίτερς, αυτή τη φορά στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Ράιτ θυμήθηκε την κοινή τους θητεία στον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας την εξαιρετική ικανότητα του Πίτερς στο σουτ. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τη χρονιά που ο ίδιος πήγε στον Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς είχε μέσο όρο 14 πόντους, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθετική του συνεισφορά.

Ο Αμερικανός σέντερ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον συμπαίκτη του, δηλώνοντας πως δεν έχει ξαναδεί σουτέρ που να πιστεύει τόσο πολύ ότι κάθε φορά που σουτάρει, θα ευστοχήσει. Αυτή η πεποίθηση του Πίτερς επηρεάζει ακόμα και τον τρόπο που ο Ράιτ κινείται στο γήπεδο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, όταν βλέπει τον Πίτερς να σουτάρει, σπάνια πηγαίνει για το ριμπάουντ όπως κάνει συνήθως, επειδή είναι τόσο σπουδαίος σουτέρ που κάθε φορά περιμένει ότι θα ευστοχήσει. Ο Ράιτ τόνισε επίσης ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ τους, καθώς ο Πίτερς του είχε πετάξει μερικές λόμπες στον Ολυμπιακό, και αυτή η σύνδεση παρέμεινε ζωντανή και στην Αρμάνι. Περιέγραψε την επανασύνδεση ως ένα υπέροχο συναίσθημα, σαν να ξανασυναντιέσαι με έναν παλιό φίλο που δεν έχεις δει εδώ και καιρό.

Η εμπειρία στον Ολυμπιακό

Ο Μόουζες Ράιτ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην περίοδο που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, περιγράφοντάς τον ως έναν από τους πιο φημισμένους συλλόγους στον κόσμο. Υπογράμμισε τη διεθνή αναγνώριση της ομάδας, δηλώνοντας ότι όλοι στην Ευρώπη γνωρίζουν τον Ολυμπιακό, ενώ και λίγοι άνθρωποι στην Αμερική τον γνωρίζουν επίσης. Η θητεία του στους «ερυθρόλευκους» φαίνεται πως αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξή του ως αθλητή.

Το να είναι μέρος ενός τόσο «άψογου προγράμματος» και να έχει τη «νοοτροπία του πρωταθλητή» κάθε μέρα, τον ώθησε πραγματικά να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ο Ράιτ εξήρε επίσης το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονταν στην ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τους ως «φιλόξενους». Η συνολική του εμπειρία στον Ολυμπιακό περιγράφηκε ως «υπέροχη», αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον Αμερικανό σέντερ.

Ο στόχος και η πορεία στη Ζάλγκιρις

Πριν ενταχθεί στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Μόουζες Ράιτ είχε ένα σύντομο πέρασμα από τη Ζάλγκιρις. Ο στόχος του πηγαίνοντας εκεί ήταν σαφής: να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και να αγωνιστεί καλά. Ο ίδιος είχε την πεποίθηση ότι θα άφηνε το στίγμα του στην EuroLeague, μια πεποίθηση που είχε διαμορφωθεί από τα μικρά διαστήματα που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.

Ο Ράιτ νιώθει ότι αυτό ακριβώς έκανε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Ζάλγκιρις. Πλέον, όπως δήλωσε, μπορεί απλώς να συνεχίσει να χτίζει πάνω σε αυτή την εμπειρία και να εξελίσσεται περαιτέρω. Η περίοδος αυτή φαίνεται να λειτούργησε ως ένα σημαντικό σκαλοπάτι στην ευρωπαϊκή του καριέρα, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που είχε θέσει ο ίδιος.

Το νέο κεφάλαιο στην Αρμάνι Μιλάνο

Μετά τις εμπειρίες του σε Ολυμπιακό και Ζάλγκιρις, ο Μόουζες Ράιτ βρίσκεται πλέον στην Αρμάνι Μιλάνο, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία. Οι δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της ιταλικής ομάδας σηματοδοτούν την έναρξη αυτής της νέας φάσης, όπου συναντά ξανά παλιούς γνώριμους όπως ο Άλεκ Πίτερς και επιδιώκει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η συνέντευξη αυτή αποτελεί μέρος της παρουσίασής του στο νέο του περιβάλλον, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να γνωρίσουν καλύτερα τον παίκτη και τις σκέψεις του για την καριέρα του. Ο Ράιτ εκφράζει την αισιοδοξία του για το μέλλον και την πρόθεσή του να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο υψηλότερο επίπεδο, βασιζόμενος στις προηγούμενες εμπειρίες του στην EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta