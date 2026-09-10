Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά με τη γνωστή «συνταγή» του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Κηφισιά σε εξ αναβολής αγώνα για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προσανατολίζεται στη διατήρηση των πλάνων που εφάρμοσε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο ΟΑΚΑ στις 21:15 και μεταδίδεται από τον ΣΚΑΪ, με τους «πράσινους» να στοχεύουν στη νίκη και στην επίτευξη του 3/3 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι και ο στόχος των «πρασίνων»

Ο αγώνας με την Κηφισιά είναι εξ αναβολής, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη «στροφή» του πρωταθλήματος. Η ομάδα είχε ασκήσει το δικαίωμά της, γνωστό ως «joker out», προκειμένου να εξασφαλίσει αναβολή ανάμεσα από τα παιχνίδια της με τη Χράντετς Κράλοβε. Αυτή η κίνηση είχε ως στόχο να επιτρέψει στους «πράσινους» να επικεντρωθούν απερίσπαστοι στον πρώτο σημαντικό στόχο της σεζόν.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός καλείται να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Κηφισιά, με τη νίκη να αποτελεί βασική προτεραιότητα για να διατηρήσει το απόλυτο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση είναι κρίσιμη για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας, καθώς μια τρίτη συνεχόμενη νίκη θα ενίσχυε την αυτοπεποίθηση των παικτών και θα έδινε ένα ισχυρό μήνυμα για τις φετινές της φιλοδοξίες.

Οι σημαντικές απουσίες για τον Δανό τεχνικό

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα στερηθεί τις υπηρεσίες αρκετών παικτών για την αποψινή αναμέτρηση. Εκτός από τους μακροχρόνια απόντες, Ίνγκασον και Παντελίδη, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια. Επίσης, ο Κρίστιανσεν κρίνεται ανέτοιμος και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι.

Μία ακόμη σημαντική απουσία είναι αυτή του Ντέσερς, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Παρόλο που η έφεση για την ποινή του εκδικάστηκε, το αποτέλεσμα δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι ο παίκτης θα χάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς ακόμα και σε περίπτωση δικαίωσης, η ποινή του από την αποβολή στο ματς με τον ΠΑΟΚ θα μεταφερθεί στο ένα παιχνίδι, όπως ορίζει ο κανονισμός της απευθείας κόκκινης κάρτας.

Η φιλοσοφία του Νίστρουπ και το 4-4-2

Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του από την εικόνα της ομάδας του το βράδυ της Κυριακής (06/09). Με δεδομένο ότι η ομάδα βρίσκεται σε ένα στάδιο δημιουργίας χημείας μεταξύ των παικτών της βασικής ενδεκάδας, ο Νίστρουπ δεν αναμένεται να προβεί σε ιδιαίτερες αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Η προσέγγισή του είναι να διατηρήσει το σχηματισμό 4-4-2, αποφεύγοντας το ροτέισον σε μεγάλο βαθμό. Παρόλο που δεν αποκλείονται κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, η ενδεκάδα θα παραμείνει απείραχτη στο μεγαλύτερο μέρος της, αν όχι στο σύνολό της, με στόχο τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της συνοχής.

Οι πιθανές αλλαγές και η ενδεκάδα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα διατηρήσει τον Ινάκι Πένια κάτω από την εστία του Παναθηναϊκού. Στο κέντρο της άμυνας, οι Ντε Φράι (δεξιά) και Φαν Ντρόνγκελεν (αριστερά) αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό δίδυμο. Στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Καλάμπρια έχει το προβάδισμα, αν και υπάρχει πιθανότητα να πάρει τη θέση του ο Κάτρης, ώστε ο Ιταλός να μην αγωνιστεί σε δεύτερο σερί παιχνίδι. Στο αριστερό άκρο της άμυνας θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή, ο Λούζα διεκδικεί μία θέση από τους Καμαρά ή Κάνγκουα, οι οποίοι είχαν καλή απόδοση στον προηγούμενο αγώνα. Δεξιά, αναμένεται να δούμε ξανά τον φορμαρισμένο Ταμπόρδα, ο οποίος είχε αντικατασταθεί νωρίς (61') στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αριστερά, πιθανότατα θα αγωνιστεί ο Αντίνο, παρά το γεγονός ότι έβγαλε ολόκληρο το παιχνίδι με τον «δικέφαλο του βορρά».

Στην κορυφή της επίθεσης, το δίδυμο δεν αναμένεται να αλλάξει, ειδικά μετά την απουσία του Ντέσερς. Έτσι, οι Λιβάι και Τεττέη θα βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος. Η αποστολή περιλαμβάνει επίσης τους Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Κάτρη, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρη, Μπινιάρη, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλο, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι και Ραστόντερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta